Investigan disparos cerca de casa donde Bad Bunny grabó en Humacao

Las autoridades de Puerto Rico investigan los recientes disparos frente a la residencia donde Bad Bunny grabó un cortometraje en el municipio de Humacao. El hecho, que ha generado preocupación entre vecinos y seguidores del artista, ocurrió frente a una vivienda que ganó notoriedad por su vinculación con el famoso cantante urbano. De acuerdo a los reportes policiales, varios disparos fueron registrados en la madrugada, pero afortunadamente no se reportaron heridos.

La residencia se había hecho popular tras ser utilizada por Bad Bunny para la grabación de uno de sus proyectos audiovisuales, lo que le dio visibilidad tanto local como internacional. Al momento, las autoridades continúan con la pesquisa para identificar a posibles responsables y esclarecer los motivos detrás de este tiroteo en Humacao.

No es la primera vez que la presencia de Bad Bunny deja huella en comunidades de Puerto Rico. Su interés por resaltar escenarios urbanos e historias locales ha generado orgullo entre residentes, pero también una mayor atención mediática.

En Humacao, la grabación del cortometraje atrajo la mirada de la prensa y fanáticos, aunque ahora el foco está puesto en la seguridad en la zona. Este incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad en Puerto Rico, especialmente en sectores que ganan relevancia por estar ligados a figuras públicas o eventos culturales. Las autoridades ya han aumentado la vigilancia en el área, mientras piden colaboración ciudadana para avanzar en la investigación.