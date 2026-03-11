Investigan antiguo rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México ante rumores de posibles entierros clandestinos

Autoridades de Nuevo México iniciaron una investigación en el antiguo rancho conocido como Zorro Ranch. Esta propiedad perteneció al financiero estadounidense Jeffrey Epstein. La acción comenzó tras recibir información que sugiere la posible existencia de cuerpos enterrados en el lugar.

Según fuentes cercanas al caso, el Departamento de Justicia de Nuevo México trabaja en coordinación con el actual propietario del terreno, el empresario inmobiliario Don Huffines. Él adquirió la propiedad en 2023. El nuevo dueño rebautizó el sitio como Rancho de San Rafael. Su intención es transformarlo en un retiro cristiano.

Las autoridades comenzaron a organizar la inspección semanas antes. De acuerdo con las mismas fuentes, los actuales propietarios han mostrado total disposición para colaborar con el proceso. Además, la investigación busca determinar si existen restos humanos enterrados en la zona.

El interés de los investigadores surgió después de la divulgación de nuevos documentos relacionados con Epstein, publicados el 30 de enero. Estos documentos incluyen denuncias anónimas no verificadas. Una de ellas afirma que dos jóvenes que habrían sido víctimas de abuso podrían haber sido enterradas en áreas montañosas cercanas a la propiedad.

Epstein fue dueño del rancho desde 1993 hasta su muerte en 2019, cuando se encontraba bajo custodia federal mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual. Las autoridades indicaron que, si la investigación arroja resultados relevantes, estos podrían hacerse públicos.

Correos revelan que Epstein financió pruebas genéticas para fines médicos