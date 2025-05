Investigan al exdirector del FBI por mensaje "amenazante" contra Donald Trump 

El exdirector del FBI, James Comey se encuentra bajo investigación por un mensaje que ha sido considerado por el gobierno como una amenaza a muerte en contra de Donald Trump.

La información la dio a conocer la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que el exfuncionario habría incitado con una publicación en Instagram a matar al nuevo inquilino de la Casa Blanca.

La polémica foto del exdirector del FBI es una formación de conchas con los números 86 47, los cuales tienen un mensaje oculto, según Noem.

Por su parte, Comey calificó la fotografía de bonita y destacó que la formación de conchas se dio durante un paseo en la playa. Imagen que posteriormente borró por las acusaciones de los republicanos.

"He publicado una foto de unas conchas que he visto hoy en un paseo por la playa, que supuse que eran un mensaje político. No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia".

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto creen que la imagen del exdirector del FBI no era casualidad y que llevaba un mensaje subliminal.

"El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto están investigando esta amenaza y responderán adecuadamente", dijo la secretaria de Seguridad Nacional sobre la publicación.

Según el gobierno, 86 es una jerga que significa deshacerse de y 47 hace referencia al número de presidente Trump.

"Se trata de un llamado de Jim Comey a los terroristas y a los regímenes hostiles para que maten al presidente de Estados Unidos mientras viaja por el Medio Oriente", dijo el subjefe de Gabinete, James Blair.