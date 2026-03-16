La investigación sobre la criptomoneda Libra en Argentina reveló la existencia de un documento. Ese documento plantearía un pago de cinco millones de dólares a cambio de respaldo público del presidente Javier Milei. Además, entre los involucrados también figura el empresario estadounidense Hayden Davis.

El texto describe un acuerdo con tres pagos: un adelanto de 1,5 millones de dólares. Otro monto similar está vinculado a la promoción de la criptomoneda en redes sociales. Finalmente, hay un pago de dos millones de dólares condicionado a la firma de un contrato posterior.

Las autoridades continúan analizando el documento como parte de la investigación para determinar si existieron acuerdos irregulares relacionados con la promoción de la criptomoneda. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la autenticidad del supuesto contrato ni la responsabilidad directa de las personas mencionadas.

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