"Invadir Venezuela sería un fin político": Maduro le propone a Trump un cara a cara

En un giro inesperado en el escenario internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propone un cara a cara con Trump como gesto de apertura para dialogar sobre la situación del país sudamericano.

El presidente venezolano, en declaraciones recientes, enfatizó su disposición a sentarse frente a frente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de avanzar en las relaciones diplomáticas y abordar la crisis venezolana.

La invitación de Maduro llega en un momento de tensión, pero también de replanteo en la política internacional.

El líder venezolano solicitó públicamente al mandatario estadounidense que acepte reunirse con él para discutir posibles salidas a la complicada situación que vive Venezuela.

Maduro insiste en la necesidad de diálogo, asegurando que un encuentro directo podría abrir nuevas vías de entendimiento, incluso mientras Trump no descarta posturas más severas, como una posible intervención militar.

"Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando, provocando", se destacó.

Contexto político entre Venezuela y Estados Unidos

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han estado marcadas por desacuerdos, sanciones y retórica hostil, especialmente durante la administración de Trump.

El anuncio de Maduro se da justo cuando aumentan los rumores de posibles escenarios de negociación, poniendo a prueba la voluntad real de ambos líderes para encontrar soluciones pacíficas.