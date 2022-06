Intuit QuickBooks lanza campaña para impulsar el crecimiento de las pequeñas empresas latinas con la leyenda del fútbol “Chicharito”

La campana llamada “De ‘-ito’ a ‘-ote’” busca llegar a los dueños de negocios hispanos a través del máximo goleador Javier “Chicharito” Hernández

MOUNTAIN VIEW, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Intuit QuickBooks lanzará una nueva campaña el próximo 5 de julio para empoderar a los dueños de negocios latinos a ir más allá de pensar como un “negocito” (una empresa pequeña) y se enfoquen en las herramientas que los ayudarán a convertirse en un “negociote” con la mentalidad de una gran empresa. La nueva campaña comercial contará con la leyenda del fútbol Javier “Chicharito” Hernández en un nuevo anuncio para Intuit (NASDAQ: INTU), la plataforma tecnológica global que fabrica QuickBooks, TurboTax, Mint, Credit Karma y Mailchimp. El anuncio y la campaña tienen como objetivo llegar a las pequeñas empresas bilingües como a las de habla hispana, el grupo de empresarios el de más rápido crecimiento en los EE. UU., con un crecimiento del 34 % en los últimos 10 años.

​​“Chicharito” es un ícono cultural querido por muchas comunidades hispanas gracias a sus logros en el campo de fútbol representando el significado de trabajar duro y alcanzar grandes metas.

“El espíritu de esta campaña de QuickBooks me atrae porque me recuerda lo ha sido el viaje de mi carrera futbolística, uno en el cual el sueño más pequeño puede convertirse en realidad cuando piensas en grande”, dijo Hernández, jugador del equipo L.A. Galaxy Major League Soccer. “Las pequeñas empresas hispanas son una fuerza económica en crecimiento en este país y es hora de que se den cuenta de que, incluso si comienzan con algo pequeño, siempre deben pensar en grande y transformar su negocito en un negociote. Me siento honrado de asociarme con QuickBooks para inspirar a los empresarios hispanos a que crean en su potencial y lo alcancen”.

Apoyando a los dueños de pequeños negocios hispanos

Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan las pequeñas empresas latinas es el acceso a la financiación privada. Con QuickBooks, las empresas pueden automatizar y agilizar sus procesos financieros, pagar a los empleados, cobrar rápidamente y obtener acceso al capital.

Cerca del 60% de los clientes que han utilizado QuickBooks Capital no habrían podido obtener un préstamo en otro lugar. Además, los empresarios que solicitaron a través de QuickBooks Capital experimentaron un aumento de tres veces en las tasas de aprobación.

“El crecimiento acelerado de las pequeñas empresas con propietarios latinos ha acelerado nuestros esfuerzos para impulsar un mayor conocimiento de nuestras herramientas financieras”, dijo Dan McCarthy, vicepresidente senior y principal oficial de negocios para Intuit. “Conociendo los numerosos retos a los que se enfrentan a diario, creemos que es un momento crítico para que QuickBooks sea un socio clave de los empresarios latinos y ayudarlos a prosperar.”

Para obtener más información sobre la nueva campaña de QuickBooks con el “Chicharito” y su continuo apoyo al espíritu empresarial hispano, visita http://quickbooks.com/ote.

Nuevos datos de una encuesta sobre las pequeñas empresas de propiedad latina

Un nuevo estudio de QuickBooks muestra que más de 4 millones de trabajadores latinos en los Estados Unidos están considerando iniciar un negocio este año. Este aumento en el espíritu empresarial es una reacción a la inflación aunada a una mayor accesibilidad a Internet y otras herramientas digitales que hacen que sea más fácil para las personas hacerlo de manera independiente, según el estudio de QuickBooks. Otros datos relevantes del informe incluyen:

La adopción de una mentalidad de “primero lo digital ”: el 77 % de los empresarios latinos dicen que su nuevo negocio utilizará el comercio electrónico para generar ingresos. Solo el 23% dependerá completamente de las ventas en persona. La forma de pago más popular aceptada en la mayoría de los negocios latinos son los pagos con tarjeta de crédito o débito en línea. Más de un tercio acepta pagos sin contacto cuando los clientes pagan en persona.

”: el 77 % de los empresarios latinos dicen que su nuevo negocio utilizará el comercio electrónico para generar ingresos. Solo el 23% dependerá completamente de las ventas en persona. La forma de pago más popular aceptada en la mayoría de los negocios latinos son los pagos con tarjeta de crédito o débito en línea. Más de un tercio acepta pagos sin contacto cuando los clientes pagan en persona. Fuerte apoyo de familiares y amigos : Casi todos los emprendedores y dueños de negocios hispanos (98%) dicen que un miembro de la familia los inspiró a dar el salto y comenzar un negocio. Además, los miembros de la familia desempeñarán un papel activo en el 59 % de estos nuevos negocios propiedad de hispanos.

: Casi todos los emprendedores y dueños de negocios hispanos (98%) dicen que un miembro de la familia los inspiró a dar el salto y comenzar un negocio. Además, los miembros de la familia desempeñarán un papel activo en el 59 % de estos nuevos negocios propiedad de hispanos. Las industrias y costos en auge: Las industrias que verán un crecimiento más rápido dentro de los negocios con propietarios hispanos serán el comercio al detal, los servicios de alimentos y la construcción. En promedio, estos dueños de negocios pueden esperar costos iniciales de alrededor de $13,000 según el tipo de negocio.

Acerca de Intuit

Intuit es la plataforma tecnológica global que ayuda a los consumidores y a las pequeñas empresas a superar sus desafíos financieros más importantes. Al atender a más de 100 millones de clientes en todo el mundo con with TurboTax, QuickBooks, Mint, Credit Karma y Mailchimp, creemos que todos deberían tener la oportunidad de prosperar. Nunca dejamos de trabajar para encontrar formas nuevas e innovadoras de hacerlo posible. Visítenos para obtener la información más reciente sobre Intuit, nuestros productos y servicios, y encuéntrenos en las redes sociales.

