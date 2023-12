La empresa del multimillonario Elon Musk, SpaceX, confirmó este miércoles que el internet de alta velocidad de Starlink ya está disponible en Honduras.

Por medio de Twitter, en la cuenta oficial de Starling, la compañía publicó un mapa detallado de dónde está disponible el servicio y qué zona aún están en espera.

Según el mapa, el internet a bajo costo está disponible en varios departamentos, entre estos Tegucigalpa, Comayagua, Santa Bárbara y otros departamentos.

La llegada del internet Starlink a Honduras fue anunciada a mediados del mes de abril del presente años por autoridades de la Empresa de Telecomunicaciones (Hondutel).

En aquel momento, se indicó que la estatal hondureña sería el canal para comercializar el servicio, que hoy ya está disponible en Honduras, después de un año que Musk ofreció al gobierno su servicio.

“Hondutel será el canal a través del cual se va a comercializar Starlink, y ellos ya enviaron el acuerdo”, dijo el funcionario hondureño, José Morales.

La llegada del servicio de internet a bajo costo y a ubicaciones remotas se concretó luego que Elon Musk mostró interés de hacer negocios con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Con la noticia de que Starlink ya está disponible en Honduras, se espera, Hondutel utilice la comercialización como un impulso económico para recuperar a la estatal.

“Internet de alta velocidad de Starlink ya está disponible en Honduras → http://starlink.com/map?country=HN”, cita el tuit en X, plataforma que también pertenece a Elon Musk.

Inmediatamente, al anuncio, cientos de personas han comentado en las redes sociales, generándose expectativa.

Starlink’s high-speed internet is now available in Honduras 🛰️🇭🇳 ❤️ → https://t.co/9ZjEmMFdwJ pic.twitter.com/qLnaRnqOTV

— Starlink (@Starlink) December 6, 2023