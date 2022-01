Interior de la Tierra se está enfriando y volviéndose inactiva rápidamente

Una investigación científica reveló que el interior de la Tierra se está enfriando y volviéndose inactiva más rápido de lo que se había previsto.

Según el estudio, desde que el planeta se formó hace unos 4,500 millones de años, se ha ido enfriando lentamente.

La importancia del calentamiento interno de la Tierra está relacionado con la protección de la vida.

Los resultados sobre cómo la Tierra se está enfriando y volviéndose inactiva fue publicado en la revista Earth and Planetary Science Letter.

Dicho estudio fue realizado por el profesor Motohiko Murakami y sus colegas de la Carnegie Institution for Science,

En la publicación se indica que el calor interno del planeta está relacionado al vasto campo magnético.

“Se cree que la convección del manto, la actividad tectónica y el vulcanismo ayudan a mantener la vida mediante la estabilización de las temperaturas globales y el ciclo del carbono”, informaron los expertos.

Las mediciones para saber cómo la Tierra se está enfriando y volviendo inactiva se desarrolla por medio de la conductividad térmica de un mineral conocido como bridgmanita, situado en el límite entre el núcleo exterior de hierro y níquel de la Tierra y el manto inferior de fluido fundido que se encuentra sobre él.

Estas mediciones científicas se hicieron en las condiciones de presión y temperatura que imperan en el interior de la Tierra.

“Nuestros resultados podrían darnos una nueva perspectiva sobre la evolución de la dinámica de la Tierra“, dijo Murakami.

Se destacó que la Tierra, igual que los otros planetas rocosos como Mercurio y Marte, se está enfriando y volviéndose inactiva mucho más rápido de lo esperado.

