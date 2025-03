Interactive Brokers nombró a Lori Conkling como miembro de su Junta Directiva

GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un bróker electrónico global y automatizado, anunció la designación de Lori Conkling como directora independiente de la empresa.









La Sra. Conkling aportará grandes conocimientos a Interactive Brokers. Como directora de Licencias de TV y Cine en Netflix, supervisa la adquisición de contenidos y el desarrollo de negocios para sus plataformas con y sin publicidad. Antes de unirse a Netflix, ocupó cargos directivos en Google, como el de directora global de TV, Cine y Deportes para YouTube y YouTube TV.

“ Estamos muy contentos con la designación de Lori para la Junta Directiva y esperamos aprovechar su experiencia para mejorar nuestro perfil en el entorno de los medios”, afirmó Thomas Peterffy, fundador y presidente de Interactive Brokers. “ Como ejecutiva sénior con más de 25 años de experiencia en los medios de comunicación, la Sra. Conkling será un recurso valioso para nuestra estrategia en medios de comunicación y la construcción de conciencia de marca”.

La Sra. Conkling también se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de Estrategia y Desarrollo de Negocios para Empresas Digitales en NBCUniversal, vicepresidenta ejecutiva de Distribución para Estados Unidos y Canadá en A+E Networks, y vicepresidenta de Cuentas Nacionales para Disney y ESPN. Inició su carrera en Accenture, donde analizó y desarrolló estrategias corporativas para editoriales y empresas de cine y telecomunicaciones.

La Sra. Conkling cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (M.B.A.) de la Fuqua School of Business de la Universidad de Duke y una Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad del Sur de California. Además, forma parte de las juntas directivas de Teach for America y del Consejo de Visitadores de la Fuqua School of Business.

Los inversores mejor informados eligen Interactive Brokers.

Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:

Las filiales de Interactive Brokers Group realizan operaciones de bolsa automatizadas y custodia de valores, productos básicos, mercado de divisas y previsión de contratos las 24 horas en más de 160 mercados en numerosos países y monedas desde una plataforma unificada para clientes en todo el mundo. Ofrecemos servicios a inversores particulares, fondos de inversión libre, grupos de operadores de bolsa por cuenta propia, asesores financieros y corredores de introducción. Cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido equipar a nuestros clientes con una única plataforma sofisticada para gestionar sus carteras de inversión. Hacemos todo lo posible por ofrecer a nuestros clientes precios y operaciones ventajosos, así como herramientas de comercialización, gestión de riesgos y carteras, instalaciones de investigación y productos de inversión, todo a bajo costo o sin costo, para que puedan obtener mayores rendimientos en sus inversiones. A Interactive Brokers permanentemente se lo reconoce como uno de los mejores corredores. También recibe muchos premios y distinciones de fuentes respetadas del sector, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com y muchas otras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contactos de prensa para Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com