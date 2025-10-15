Interactive Brokers lanza la versión mejorada de IBKR Desktop que permite realizar pedidos instantáneos con un solo clic

Los operadores bursátiles activos podrán acceder a herramientas de inteligencia de mercado, descubrimiento de productos y ejecución en una interfaz moderna y escalable

GREENWICH, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un agente bursátil electrónico global automatizado, anunció hoy el lanzamiento de la versión 1.2 de IBKR Desktop, una plataforma de operaciones bursátiles de próxima generación que logra un equilibrio entre simpleza y funcionalidades avanzadas. La versión mejorada ofrece nuevas funciones y herramientas, incluida la transmisión de pedidos instantánea con un solo clic, que es una función muy solicitada y buscada por los operadores bursátiles activos y sofisticados de Interactive Brokers.









Con IBKR Desktop, los clientes pueden operar con productos pertenecientes a más de 160 bolsas globales, entre ellos acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos, desde una plataforma unificada, además de acceder a herramientas populares y exclusivas que priorizan la personalización y la flexibilidad. IBKR Desktop ofrece una ejecución de pedidos superior, precios competitivos y una amplia gama de productos de inversión globales diseñados para optimizar las operaciones bursátiles y potenciar las estrategias de inversión.

Algunas de las funciones y las actualizaciones clave son las siguientes:

Ingreso de pedidos más eficiente: botones “QuickTrade” configurables que requieren menos clics para realizar un pedido

Cambio de divisas intuitivo: convierta fácilmente saldos de cuentas a diferentes divisas y acceda a una visualización unificada de los valores de ganancias y pérdidas en una sola divisa

Pedidos rápidos: ahora se pueden utilizar tanto acciones de ratón como de teclado para enviar un pedido al instante

Cierre de lotes específicos. elija los lotes tributarios que desea cerrar en función de las ganancias o las pérdidas a corto o largo plazo

Consultas a IBKR: herramienta con tecnología de IA que ofrece un panorama de la cartera al instante a través de consultas en lenguaje natural

“IBKR Desktop está diseñado para ser la plataforma principal de inversores y agentes bursátiles autónomos. En cada actualización, añadimos las funciones que más valoran nuestros clientes”, señaló Milan Galik, director general de Interactive Brokers. “La versión 1.2 incorpora nuevas funcionalidades fáciles de usar. IBKR Desktop permite que operadores bursátiles e inversores de cualquier nivel de experiencia descubran, analicen, operen y gestionen carteras de manera transparente a través de una plataforma intuitiva e integrada”.

IBKR Desktop forma parte del paquete de plataformas más amplio de Interactive Brokers, que incluye IBKR Mobile para realizar operaciones bursátiles sobre la marcha, Client Portal para un acceso web optimizado, Trader Workstation (TWS) para usuarios profesionales avanzados y IBKR ForecastTrader para operar predicciones sobre temas entre los que se encuentran indicadores económicos, gubernamentales, financieros o climáticos. Cada plataforma está diseñada sobre la misma infraestructura robusta que ofrece a los clientes la flexibilidad de operar de la forma que desean en el momento y el lugar de su preferencia.

La disponibilidad de productos puede variar en función del país de residencia y la filial de Interactive Brokers.

Los inversores mejor informados eligen a Interactive Brokers

Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) es miembro del S&P 500. Sus filiales ofrecen ejecución automatizada de operaciones y custodia de valores, materias primas, divisas y contratos de previsión, las 24 horas del día, en más de 160 mercados de numerosos países y divisas, desde una única plataforma unificada para clientes de todo el mundo. Prestamos servicios a inversores individuales, fondos de cobertura, grupos de trading por cuenta propia, asesores financieros y brókeres introductores. Nuestras cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido dotar a nuestros clientes de una plataforma excepcionalmente sofisticada para gestionar sus carteras de inversión. Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes precios de ejecución ventajosos y herramientas de trading, gestión de riesgos y carteras, servicios de investigación y productos de inversión, todo ello a bajo costo o sin costo, lo que les permite obtener una rentabilidad superior de sus inversiones. Interactive Brokers se ha ganado constantemente el reconocimiento como bróker líder, obteniendo múltiples premios y galardones de prestigiosas fuentes del sector como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com y muchas otras.

