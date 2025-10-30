Interactive Brokers lanza la tarjeta Karta Visa

Opere, ahorre, gaste e invierta desde una única cuenta

GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), agente bursátil electrónico global automatizado, ahora ofrece a los clientes elegibles de Interactive Brokers LLC la posibilidad de abrir una tarjeta Karta Visa para hacer compras a nivel mundial con una tarjeta asociada a su cuenta de IBKR.





La tarjeta Karta Visa mejora los servicios de gestión de efectivo de Interactive Brokers, agregando una tarjeta en USD sin comisiones por transacciones en el extranjero, servicios exclusivos del programa, servicios de conserjería de viajes de lujo y protección de precios y compras. Con este agregado, los clientes de IB ahora pueden ahorrar, operar, invertir y gastar los fondos depositados en su cuenta de IBKR.

"Nuestra solución integral de gestión de efectivo les da a los clientes una forma fácil y flexible de gestionar su dinero”, dijo Milan Galik, director ejecutivo de Interactive Brokers. “Con el lanzamiento de la tarjeta Karta Visa se amplía el alcance de nuestro enfoque integrado y se simplifica aún más la forma en que los clientes pueden controlar sus finanzas”.

“Nos entusiasma trabajar con Interactive Brokers y tener la tarjeta Karta Visa ahora disponible para nuestros clientes”, agregó Freddy Juez, fundador y director ejecutivo de Karta. "Sus clientes ahora experimentarán una nueva forma de viajar, con una tarjeta que elimina las comisiones por cambio de divisas, brinda acceso a eventos exclusivos y ofrece soporte al instante las 24 horas, los 7 días de la semana a través de nuestro conserje de WhatsApp, donde pueden reservar vuelos, hoteles y experiencias gastronómicas codiciadas”.

La solución de Gestión de Efectivo de IBKR incluye:

Gane intereses y solicite préstamos: gane hasta un 3,62 % de interés en dólares estadounidenses sobre los saldos en efectivo disponibles al instante o solicite préstamos en dólares estadounidenses a un tipo de interés del 4,62 % al 5,62 % desde una única cuenta de corretaje si la cuenta no tiene suficiente efectivo para cubrir valores u otras compras

Transacciones globales: sin comisiones por transacciones en el extranjero, utilice la tarjeta Karta Visa para hacer compras en todo el mundo

Depósitos fáciles: utilice la aplicación móvil para depositar cheques en cualquier lugar o regístrese para recibir el depósito automático de su nómina

Solidez y seguridad: la posición financiera y la gestión empresarial conservadora de IBKR brindan resguardo a IBKR y a sus clientes

La tarjeta Karta Visa presenta las siguientes características:

Sin comisiones por transacciones en el extranjero

Servicios de conserjería de viajes de lujo las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Puntos de recompensa por compras relacionadas con viajes y estilo de vida

Soporte en tiempo real con tecnología de IA a través de WhatsApp

Acceso a viajes y eventos exclusivos

Acceso a salas de espera en aeropuertos de todo el mundo

Acceso a la colección Visa Luxury Hotel Collection

Protección de precios y compras

Emisión inmediata de tarjeta virtual a través de las billeteras de Apple y Google

Asistencia global de reembolso de impuestos con soporte directo disponible a través de WhatsApp

Para obtener más información, visite:

Tarjeta Karta Visa: EE. UU. y países con servicios de IB LLC

Una vez lanzada, la tarjeta Karta Visa estará disponible para los usuarios elegibles en varias regiones de todo el mundo.

Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:



Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) es miembro del S&P 500. Sus filiales ofrecen ejecución automatizada de operaciones y custodia de valores, materias primas, divisas y contratos de previsión, las 24 horas del día, en más de 160 mercados de numerosos países y divisas, desde una única plataforma unificada para clientes de todo el mundo. Prestamos servicios a inversores individuales, fondos de cobertura, grupos de trading por cuenta propia, asesores financieros y brókeres introductores. Nuestras cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido dotar a nuestros clientes de una plataforma excepcionalmente sofisticada para gestionar sus carteras de inversión. Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes precios de ejecución ventajosos y herramientas de trading, gestión de riesgos y carteras, servicios de investigación y productos de inversión, todo ello a bajo costo o sin costo, lo que les permite obtener una rentabilidad superior de sus inversiones. Interactive Brokers se ha ganado constantemente el reconocimiento como bróker líder, obteniendo múltiples premios y galardones de prestigiosas fuentes del sector como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com y muchas otras.

