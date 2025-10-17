Interactive Brokers lanza Ask IBKR: la herramienta de IA que brinda respuestas instantáneas sobre carteras

La nueva interfaz de lenguaje natural ayuda a los clientes a analizar tenencias, rendimiento y asignaciones en cuestión de segundos

GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), agente bursátil electrónico global automatizado, anunció hoy el lanzamiento de Ask IBKR, una herramienta impulsada por IA que brinda visión instantánea sobre carteras a través de consultas en lenguaje natural.









“Con Ask IBKR, presentamos una forma basada en el lenguaje natural para que los inversores interactúen con los datos de su cartera”, manifestó Milan Galik, director ejecutivo de Interactive Brokers. “En lugar de navegar por las pantallas, los clientes pueden simplemente preguntar: ‘¿En qué sector estoy infraponderado en comparación con S&P 500?’ y recibir una respuesta visualizada y al instante”.

Las categorías de consultas incluyen:

Métrica de las carteras : comparar el rendimiento con los puntos de referencia, identificar cambios de valuación con el paso del tiempo y destacar períodos de rendimiento superior o inferior

comparar el rendimiento con los puntos de referencia, identificar cambios de valuación con el paso del tiempo y destacar períodos de rendimiento superior o inferior Análisis de asignaciones: analizar la exposición del sector, comparar retornos en todas las clases de activos y evaluar el rendimiento por tipo de instrumento

Exploración de tenencias: identificar primeros puestos, revisar asignaciones geográficas y localizar valores que pagan dividendos

Seguimiento de la actividad: revisar los antecedentes comerciales, controlar intereses y aranceles, y analizar entradas y salidas de efectivo

Ask IBKR, solución de gestión de carteras gratuita e integral creada como una extensión de chatbot de PortfolioAnalyst, ampliará sus capacidades hacia ámbitos nuevos como datos fundamentales, declaraciones e informes, acciones corporativas, detalles de lotes tributarios y mucho más. El objetivo es que los usuarios accedan a la gran cantidad de datos que IBKR ofrece de manera más intuitiva y natural, mientras ahorran tiempo que de otra manera se destinaría para buscar a través de pantallas.

Si bien Ask IBKR cuenta con tecnología de IA, usa técnicas patentadas para evitar la incertidumbre que suele estar asociada con las aplicaciones de IA generativa. Las funciones adicionales incluyen completado inteligente de preguntas, que sugiere consultas relevantes según los tipos de usuario. Los menús desplegables también permiten que los clientes elijan parámetros como puntos de referencia, plazos y cuentas.

Ask IBKR actualmente está disponible para clientes individuales en el Portal de Clientes, para asesores financieros en el Portal de Asesores y para todos los clientes en IBKR Desktop, mientras que las futuras plataformas se integrarán en los próximos meses.

Para obtener más información acerca de Ask IBKR, visite:

EE. UU. y países atendidos por IB LLC: Ask IBKR

Canadá: Ask IBKR

Reino Unido: Ask IBKR

Europa: Ask IBKR

Australia: Ask IBKR

Hong Kong: Ask IBKR

Singapur: Ask IBKR

India: Ask IBKR

Japón: Ask IBKR

Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:



Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) es miembro del S&P 500. Sus filiales ofrecen ejecución automatizada de operaciones y custodia de valores, materias primas, divisas y contratos de previsión, las 24 horas del día, en más de 160 mercados de numerosos países y divisas, desde una única plataforma unificada para clientes de todo el mundo. Prestamos servicios a inversores individuales, fondos de cobertura, grupos de trading por cuenta propia, asesores financieros y brókeres introductores. Nuestras cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido dotar a nuestros clientes de una plataforma excepcionalmente sofisticada para gestionar sus carteras de inversión. Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes precios de ejecución ventajosos y herramientas de trading, gestión de riesgos y carteras, servicios de investigación y productos de inversión, todo ello a bajo costo o sin costo, lo que les permite obtener una rentabilidad superior de sus inversiones. Interactive Brokers se ha ganado constantemente el reconocimiento como bróker líder, obteniendo múltiples premios y galardones de prestigiosas fuentes del sector como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com y muchas otras.

