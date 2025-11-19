Interactive Brokers amplía su acceso al mercado global con la Bolsa de Taipéi

GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un agente bursátil electrónico automatizado internacional, ha anunciado su acceso a la Bolsa de Taipéi (TPEx), con lo cual ampliará aún más su alcance global. Los clientes de Interactive Brokers que cumplan los requisitos ya pueden negociar acciones, ETF y certificados de depósito de Taiwán (TDR) que cotizan en la TPEx, además de diversos productos de más de 160 bolsas globales desde una sola plataforma. De ese modo, los inversores globales que buscan exposición en Asia tendrán más oportunidades, en particular, con el potencial de crecimiento que ofrecen las pequeñas y medianas empresas emergentes (PyME) que cotizan en la TPEx.





Interactive Brokers es una de las pocas plataformas de negociación globales conectadas a la TPEx, una de las principales bolsas asiáticas de acciones de las PyME. A través de la TPEx, los clientes pueden diversificar sus carteras para incluir industrias emergentes, de alta tecnología y creativas, así como PyME y microempresas de la economía en desarrollo de Taiwán. Para simplificar las operaciones en la TPEx, Interactive Brokers brindará una función de conversión automática de divisas entre la moneda base del cliente y el nuevo dólar taiwanés.

David Friedland, director de Interactive Brokers para la región Asia y el Pacífico, comentó al respecto: "La incorporación de TPEx consolida nuestro compromiso continuo de ampliar constantemente la gama de productos disponibles para nuestros clientes. La Bolsa de Taipéi es reconocida por ser una bolsa líder en PyME, lo que ofrece a nuestros clientes otra forma de identificar las diversas oportunidades de inversión en un mercado local asiático".

Los clientes actuales pueden comenzar a operar con productos en TPEx de inmediato desde sus cuentas de Interactive Brokers en cualquier plataforma de negociación de IBKR. Los clientes potenciales pueden abrir una cuenta en cuestión de minutos para acceder a más de 160 bolsas mundiales desde una plataforma unificada.

Se debe tener en cuenta que el acceso a la Bolsa de Taipéi a través de Interactive Brokers no está disponible para los residentes de China continental y Taiwán.

Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) es miembro del S&P 500. Sus filiales ofrecen ejecución automatizada de operaciones y custodia de valores, materias primas, divisas y contratos de previsión, las 24 horas del día, en más de 160 mercados de numerosos países y divisas, desde una única plataforma unificada para clientes de todo el mundo. Prestamos servicios a inversores individuales, fondos de cobertura, grupos de trading por cuenta propia, asesores financieros y brókeres introductores. Nuestras cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido dotar a nuestros clientes de una plataforma excepcionalmente sofisticada para gestionar sus carteras de inversión. Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes precios de ejecución ventajosos y herramientas de trading, gestión de riesgos y carteras, servicios de investigación y productos de inversión, todo ello a bajo costo o sin costo, lo que les permite obtener una rentabilidad superior de sus inversiones. Interactive Brokers se ha ganado constantemente el reconocimiento como bróker líder, obteniendo múltiples premios y galardones de prestigiosas fuentes del sector como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com y muchas otras.

