Intentan liberar a Luigi Mangione con un cortador de pizza y un tenedor de barbacoa 

Las autoridades de Estados Unidos arrestaron recientemente a un hombre que se hizo pasar por agente del FBI con la intención de liberar a Luigi Mangione de prisión.

Según reportes oficiales, el individuo intentó entrar en un centro de detención presentando credenciales falsas, alegando una supuesta misión especial para excarcelar al recluso, lo que alertó a los funcionarios del penal.

La noticia ha llamado la atención por el nivel de osadía mostrado y la preocupación que genera la suplantación de identidad en instituciones federales.

El caso Mangione ya era conocido en redes y medios tras su detención por cargos federales, pero este nuevo giro añade un capítulo insólito a la historia.

La detención y antecedentes del caso Mangione

Después de detectar el intento de suplantación, los agentes del centro penitenciario dieron aviso inmediato al FBI y procedieron a arrestar al falso funcionario.

Luigi Mangione, por su parte, permanece bajo custodia y enfrenta cargos de gravedad en el sistema judicial estadounidense.

Casos de suplantación de identidad dentro de agencias como el FBI constituyen delitos graves, que evidencian vulnerabilidades en los sistemas de seguridad, aunque las autoridades aseguran mantener férreas medidas de control.

El suceso reaviva el debate sobre la protección y verificación de credenciales oficiales en situaciones delicadas.