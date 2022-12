Intelsat y J-AIR ofrecen el primer IFEC gratuito en aviones regionales de Japón

MCLEAN, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operador de una de las redes satelitales y terrestres integradas más grande del mundo y proveedor líder de conectividad en el vuelo (IFC, por sus siglas en inglés), junto a Japan Airlines Co., Ltd., con sede en Tokyo, anunció hoy el lanzamiento del servicio de conectividad de Intelsat en los aviones Embraer E190 de la aerolínea para su subsidiaria J-AIR Co. Ltd.





Japan Airlines instaló el sistema 2Ku de Intelsat en el primer avión E190 de J-AIR, que se instalará 13 aviones más para el otoño de 2024. La aerolínea ofrece servicios gratuitos de entretenimiento inalámbrico desde 2016. Al agregar 2Ku, J-AIR será el primer avión regional en Japón en ofrecer servicios de entretenimiento y conectividad a bordo (IFEC, por su siglas en inglés), así como la primera E190 equipada a nivel mundial con el sistema Intelsat 2

“Trabajamos juntos con Intelsat para ofrecer la mejor experiencia de conectividad en Japan Airlines y la flota del grupo JAL”, comentó Keisuke Suzuki, vicepresidente sénior de Experiencia del Cliente de Japan Airlines. “El sistema 2Ku capaz y confiable de Intelsat brindará millas de entretenimiento a nuestros clientes, lo que convierte a J-AIR en el primer avión regional en ofrecer los servicios de IFC en Japón”.

“La misión de Intelsat es brindar conectividad confiable y de calidad tanto para el trabajo como para el entretenimiento, une elemento esencial para los socios de las aerolíneas y para los pasajeros”, comentó Dave Bijur, vicepresidente senior de Aviación Comercial de Intelsat. “Si bien tener entretenimiento inalámbrico fue un excelente primer paso, J-AIR también conoce la importancia de la conectividad. Agregar 2Ku permitirá proveer la misma experiencia gratuita de Internet durante el vuelo desde 2017 en los aviones más grandes. Para Intelsat, esto representa una gran oportunidad de lucirse frente a otros operadores E190 de todo el mundo que quieran ofrecer un servicio gratuito a todos sus pasajeros”.

Por el momento, el servicio se encuentra disponible en vuelos seleccionados.

Acerca de Intelsat

Como arquitectos fundacionales de la tecnología satelital, Intelsat opera la red de telecomunicaciones satelital más confiable del mundo. Aplicamos nuestra experiencia incomparable y nuestro alcance global para conectar personas, empresas y comunidades, sin importar cuán difícil sea el desafío. Intelsat está construyendo el futuro de las comunicaciones globales con la primera red 5G híbrida, de múltiples órbitas, definida por software del mundo, diseñada para una cobertura simple, fluida y segura para que nuestros clientes usen en el momento y el lugar que más la necesitan. Siga al líder en conectividad global e “Imagine aquí” con nosotros en Intelsat.com.

Acerca de J-AIR Co., Ltd.

J-AIR es una aerolínea con sede en Osaka, Japón, una subsidiaria de Japan Airlines Co., Ltd., que presta servicios a pasajeros nacionales en Japón. La aerolínea tiene una flota de 14 colas de aviones E190 y 18 colas de aviones E170.

