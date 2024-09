Intelsat firma un acuerdo de medios híbridos para distribuir los contenidos de Hearst Networks EMEA

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operador de una de las mayores redes integradas de satélite y terrestre del mundo, lanzó con éxito un servicio híbrido de distribución de contenidos de televisión para ofrecer los canales de Hearst Networks EMEA (antes conocida como A+E Networks EMEA) a cientos de puntos de toda Europa gracias a su conexión sin fisuras satélite-terrestre.





«Los clientes de medios de comunicación globales en crecimiento como Hearst Networks EMEA quieren trabajar con un único operador que pueda proporcionar conexiones sin fisuras desde el satélite a las redes de distribución de Protocolo de Internet en tierra», dijo Rhys Morgan, vicepresidente regional de EMEA, Medios y Redes. «Intelsat tiene visibilidad en toda la red de distribución, incluso cuando abarca múltiples tecnologías y puede permitir a los clientes llegar a más usuarios finales».

Para llegar a un amplio grupo de espectadores, los proveedores de contenidos suelen utilizar múltiples medios de distribución, como la televisión directa al hogar (DTH), el cable y la IPTV. Hearst Networks EMEA necesitaba maximizar el alcance de sus canales insignia, The HISTORY Channel HD e HISTORY2 HD, en los hogares con televisión de pago de Europa Central y del Este. Esto incluía poder ofrecer el contenido en más de 18 idiomas, con audio y subtítulos, a una audiencia lo más amplia posible.

Los contenidos de Hearst Networks EMEA se transmiten a través de la zona de satélites 1West de Intelsat. Para llegar a puntos finales adicionales en toda Europa fuera de la huella 1West, el contenido se envía a través de la red IP terrestre. Combinado, este modelo híbrido de distribución permite a A+E llegar a más de 16,5 millones de hogares con cable, radiodifusión y DTH.

Matt Westrup, director de tecnología de Hearst Networks EMEA comentó: «Estamos encantados de asociarnos con Intelsat para distribuir nuestros canales clave panregionales History e History 2 para dar servicio a nuestros afiliados y audiencias en toda Europa entregado donde lo necesiten».

Intelsat ha mejorado recientemente su cartera de distribución IP con la incorporación de IntelsatOne IP. Puede obtener más información en el sitio web.

Acerca de Intelsat

El equipo de profesionales de categoría mundial de Intelsat centra sus actividades en ofrecer comunicaciones por satélite seguras y sin interrupciones a gobiernos, ONG y clientes comerciales a través de la red mundial de nueva generación y los servicios gestionados de la empresa. Intelsat tiende puentes sobre la brecha digital al operar una de las flotas de satélites e infraestructuras de conectividad más grandes y avanzadas del mundo. Además, permite a las personas y a sus herramientas hablar a través de los océanos, ver a través de los continentes y escuchar a través de los cielos para comunicarse, cooperar y coexistir. Desde su fundación hace seis décadas, la empresa se ha caracterizado por sus “primicias” en la industria de los satélites al servicio del cliente y del planeta. Apoyándose en un legado de innovación y centrándose en abordar una nueva generación de desafíos, los miembros del equipo de Intelsat tienen puesta ahora su mirada en las “próximas primicias” en el espacio, al tiempo que revolucionan el sector y lideran la transformación digital de la industria.

Acerca de Hearst Networks EMEA

Hearst Networks EMEA, filial de Hearst, es propietaria y operadora de las marcas premium de entretenimiento factual The HISTORY® Channel, Crime + Investigation®, BLAZE® y COSMO en el Reino Unido, Países Nórdicos, Benelux, Europa Central y del Este, Oriente Medio, África, Alemania, Italia y España. En Hearst Networks EMEA, compartimos historias que importan e inspiramos y entretenemos a los espectadores con franquicias de éxito (The Curse of Oak Island, The First 48 y History’s Greatest Mysteries) y los encargos originales (The Hunt for Baltic Gold, Nameless Monsters, y The Royal Kill List). Para obtener más información, visite: hearstnetworks.com.

