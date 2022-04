Intelsat Apoya a Programadores con Cloud Connect Media

El servicio expande las soluciones de Intelsat de conectividad en la nube con acceso seguro a AWS para clientes de medios de comunicación como C-SPAN

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operador de la red integrada satélite y tierra más grande del mundo y proveedor líder en conectividad en vuelo (IFC), anunció hoy la oferta de su más reciente servicio: Cloud Connect Media, una solución de conectividad que le brinda a los programadores acceso seguro entre la Red de Comunicaciones IntelsatOne y Amazon Web Services (AWS).

Cloud Connect Media está diseñado para brindarle a los proveedores de contenido un enlace seguro dedicado entre AWS y la red de distribución global de comunicaciones Intelsat. Intelsat es socio selecto en la Red de Socios de AWS (APN).

This collaboration can provide Intelsat media customers a more efficient way to connect to their playout, video editing, and additional resources they use in the cloud while still accessing the IntelsatOne media network for centralized distribution and managed services, including uplink and/or downlink to key satellites and teleports, colocation, and much more.

C-SPAN, la red de asuntos públicos sin fines de lucro que provee a los estadounidenses un acceso sin filtros a los procedimientos federales del gobierno será el primer cliente de Intelsat en usar el Cloud Connect Media para agregar resiliencia y confiabilidad a sus procesos lineales. C-SPAN e Intelsat han sido socios de larga trayectoria que aportan innovación a la industria de las comunicaciones y esta tendencia continúa con Cloud Connect Media.

“El despliegue de Intelsat con Cloud Connect Media ayuda a completar la transición de C-SPAN a una configuración completa en la nube, ya que provee un camino rápido y seguro desde nuestra ubicación en el enlace directamente al Amazon Web Services, con la conectividad más actualizada disponible” dijo Roxanne Kerr, vicepresidente de tecnología de C-SPAN.

“La capacidad de enviar y recibir contenido de comunicaciones de manera segura desde la nube, mientras se mantiene la fiabilidad de la distribución de grado de emisión” dijo Bill O’Hara, vicepresidente y gerente general de Negocios de Comunicaciones en Intelsat. “Cloud Connect Media emplea AWS para ayudar a nuestros clientes en el acceso a sus servicios de nube mientras aún pueden utilizar la red líder de la industria Intelsat y nuestra serie de servicios gestionados de comunicación para distribución regional y global de video.”

Además de los servicios avanzados de comunicaciones, los clientes de Intelsat que usan los servicios de conectividad de aviación comercial y que también requieren conectividad segura exclusiva en sus servicios basados en la nube podrán disfrutar de AWS Direct Connect.

“AWS Direct Connect puede apoyar la misión de Intelsat con una conexión de baja latencia, segura y privada con la red global de AWS” dijo Clint Crosier, director Aeropespacial y de Satélite en AWS. “La velocidad y agilidad de AWS son ideales para ayudar a que Intelsat cumpla con las expectativas de sus clientes de conectividad y comunicación globales veloces y confiables.”

Cloud Connect Media expande las capacidades de Could Connect de Intelsat, que fue lanzado en el 2020 con conectividad en la nube segura disponible para clientes de la red global FlexEnterprise. Mientras que las organizaciones continúan integrando los servicios basados en la nube en sus operaciones, el portafolio de Cloud Connect añadirá las capacidades de los socios de la nube y de las redes globales de Intelsat para permitir nuevos servicios y extender los beneficios y el alcance de la nube a otros lugares en el mundo.

Cloud Connect Media está disponible actualmente en Estados Unidos y en Europa.

Como arquitectos fundacionales de la tecnología satelital, Intelsat opera en la red satelital de telecomunicaciones más confiable en el mundo. Aplicamos nuestra incomparable pericia y alcance mundial para conectar personas, negocios y comunidades, sin importar cuán difícil sea el desafío. Intelsat está construyendo el futuro de las comunicaciones globales con la primera red 5G híbrida, multiórbita y definida por software del mundo, diseñada para ofrecer una cobertura sencilla, fluida y segura, precisamente cuando y donde nuestros clientes más la necesitan. Siga al líder en conectividad global e “Imagine Aquí”, con nosotros, en Intelsat.com.

