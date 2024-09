Inteligencia de EEUU está vinculada a los ataques contra Trump, según Snowden

El exanalsita de seguridad nacional de Estados Unidos (EEUU), Edward Snowden, sugirió que la inteligencia de la nación norteamericana está vinculada a los presuntos ataques en contra del expresidente Donald Trump.

Snowden es conocido en el mundo por revelar en el 2013 el programa de vigilancia masiva de Washington, lo que lo obligó a huir del país y vivir en el exilio.

Según el exanalista, la inteligencia de EEUU no tiene las manos limpias en relación con el atentado de magnicidio que sufrió Trump el fin de semana.

"Sabemos poco hasta ahora, pero con la presunta participación personal pública del tirador de Trump en la actividad militar en Ucrania, es difícil imaginar que las agencias de esta Casa Blanca puedan afirmar que no han tenido ningún contacto, que tiene las manos limpias", escribió Snowden en su cuenta de Twitter.

El exiliado compartió varias imágenes de Ryan Wesley Routh, especialmente destacando su apoyo a Ucrania, algo al que Trump se opone y asegura dejará de hacer cuando llegue a la presidencia.

We know little so far, but w alleged Trump shooter's personal and public participation in military activity in Ukraine, it is hard to imagine this White House's agencies can claim zero contact—"clean hands." Something of an Oswald vibe, here. Congress should get answers. pic.twitter.com/lDD1TLsLVf

— Edward Snowden (@Snowden) September 15, 2024