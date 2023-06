Inteligencia artificial ChatGPT dirige una misa en iglesia alemana

La convergencia de la tecnología y la religión dio lugar a un evento sin precedentes en la iglesia de St. Paul en la ciudad de Fuerth, Alemania. La comunidad se congregó en un fervoroso servicio religioso dirigido por ChatGPT, una inteligencia artificial que sorprendió a los creyentes con su capacidad para predicar.

El impacto de esta misa generada por inteligencia artificial, atrajo a más de 300 personas a la iglesia, en donde un enorme avatar en una pantalla gigante en el altar, personificaba a un hombre negro barbudo que representaba a ChatGPT.

Con un rostro inexpresivo y una voz monótona, el chatbot comenzó a predicar a la congregación, declarando el honor que sentía al ser la primera inteligencia artificial en participar en la convención de protestantes de Alemania.

Este servicio religioso de 40 minutos, que incluyó sermones, oraciones y música, fue creado en su mayoría por ChatGPT y Jonas Simmerlein, un teólogo y filósofo de la Universidad de Viena.

Si bien Simmerlein concibió el servicio, admitió que alrededor del 98% del contenido provino de la inteligencia artificial. El éxito de esta iniciativa experimental fue más allá de las expectativas de Simmerlein, quien se mostró sorprendido por la calidad y la aceptación de su experimento.

El interés que suscitó fue tan abrumador que una larga fila de personas se formó fuera del edificio neogótico del siglo XIX una hora antes de que comenzara el servicio.

El lema del encuentro, “Ahora es el momento”, fue una de las frases proporcionadas por Simmerlein a ChatGPT al solicitarle que desarrollara el sermón. Además de los salmos, el teólogo también solicitó oraciones y una bendición al final del servicio, y la inteligencia artificial cumplió con estas peticiones.

El resultado fue un servicio religioso sólido que abordó temas como dejar atrás el pasado, enfrentar los desafíos del presente, vencer el miedo a la muerte y mantener la fe en Jesucristo.

El servicio fue dirigido por cuatro avatares diferentes en la pantalla, dos mujeres y dos hombres, que generaron algunos momentos de risa involuntaria, utilizando clichés y expresando la necesidad de orar y asistir a la iglesia regularmente.

Algunas personas grabaron el evento con entusiasmo en sus teléfonos celulares, mientras que otras adoptaron una actitud más crítica y se mostraron reacias a participar en voz alta durante el Padrenuestro.

Heiderose Schmidt, una mujer de 54 años que trabaja en tecnologías de la información, compartió su opinión sobre la experiencia: “No había corazón ni alma. Los avatares no mostraban emociones en absoluto, no tenían lenguaje corporal y hablaban tan rápido y monótonamente que me resultaba muy difícil concentrarme en lo que decían”.

Aunque algunos apreciaron la innovación y el uso de la tecnología para llegar a nuevas audiencias, otros expresaron su preferencia por la autenticidad y la conexión emocional que brinda una experiencia religiosa tradicional.