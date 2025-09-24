Instalan estatua de Trump y Epstein en Washington: polémica y reacción

La instalación de una estatua de Trump y Epstein en Washington ha causado fuerte polémica y debate en redes sociales y medios de comunicación. La obra, colocada de manera clandestina cerca del Museo Smithsonian, presenta a Donald Trump y Jeffrey Epstein juntos en actitud amistosa, lo que ha encendido discusiones sobre la relación histórica entre ambas figuras.

Según reportaron diversos medios, activistas instalaron la estatua en la madrugada del lunes 23 de septiembre de 2025, buscando llamar la atención sobre las acusaciones y rumores de la supuesta amistad entre el exmandatario estadounidense y el fallecido empresario Jeffrey Epstein, quien estuvo implicado en serios casos de abuso y tráfico de personas. Esta provocadora imagen ha generado reacciones divididas en la sociedad norteamericana.

La presencia pública de la estatua ha provocado indignación en algunos sectores, mientras grupos defensores de la libertad de expresión consideran que es una forma válida de protesta. El Departamento de Policía de Washington retiró rápidamente la escultura, aunque no sin antes que cientos de residentes y turistas fotografiaran la escena y la compartieran en redes sociales.

El debate ha llegado incluso a foros políticos, donde se discute si esta manifestación artística cruza una línea respecto a la privacidad y reputación de las personas.Para algunos analistas, este acto se suma a otras formas de protesta no tradicionales que buscan cuestionar a figuras públicas de alto perfil. Statistas y críticos han recordado que iniciativas similares han ocurrido antes en EEUU y otros países, especialmente en contextos de descontento político o social.