Instagram alertará a padres si adolescentes buscan contenido sobre suicidio o autolesión

Instagram anunció una nueva función que permitirá alertar a los padres cuando sus hijos adolescentes realicen búsquedas relacionadas con el suicidio o la autolesión dentro de la aplicación. Esta herramienta formará parte del sistema de control parental. Además, estará activada de forma predeterminada en las cuentas de menores de edad.

Según informó la red social, cuando un adolescente busque términos que puedan indicar pensamientos de autolesión, como “suicidio” o “autolesión”, los padres recibirán una notificación automática. La alerta podrá llegar por correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp. También podría ocurrir por una notificación directa en su propia cuenta de la plataforma, dependiendo de la información de contacto disponible.

La empresa explicó que el objetivo de esta función es brindar a los padres la oportunidad de actuar a tiempo y ofrecer apoyo si el menor atraviesa una situación difícil. Asimismo, aclaró que el sistema está diseñado para evitar notificaciones innecesarias. Por ello, se activará únicamente cuando se detecten varias búsquedas relacionadas en un periodo corto.

Además, la plataforma reiteró que mantiene políticas para bloquear contenidos vinculados al suicidio y la autolesión. En lugar de mostrar resultados, la aplicación redirige a los usuarios hacia recursos de ayuda. También los dirige a organizaciones especializadas que pueden brindar orientación y apoyo.

La nueva herramienta comenzará a implementarse inicialmente en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, con planes de expansión a otras regiones antes de que finalice el año. Esta medida forma parte de los esfuerzos de la compañía por reforzar la seguridad y el bienestar de los adolescentes dentro del entorno digital.