Inquilinos en Los Ángeles podrán demandar si son desalojados

El ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles, California, ha dado luz verde a los inquilinos residenciales y la autoridad para demandar a sus propietarios si violan las órdenes de emergencia de coronavirus al tratar de desalojarlos.

Según las órdenes de Safer at Home, Los Ángeles no permite los desalojos de inquilinos por no pagar su renta durante los meses de pandemia.

La orden también detalla que los inquilinos deben pagar su renta en un tiempo determinado al acabarse el estado de emergencia.

Si un inquilino residencial que presenta la demanda es mayor de 65 años o deshabilitado, la ordenanza permite que el tribunal otorgue una sanción civil adicional hasta de 15,000 por violación.

Sobre los servicios como agua y electricidad se determinó la cancelación de cortes por el resto del 2020.

El anuncio lo hizo el alcalde de del condado, Eric Garcetti, dando un alivio tanto a los caseros como a los inquilinos.

Estados Unidos es la nación más golpeada por el coronavirus hasta la fecha con 80 mil muertes y 1,360,000 contagios.

El gobernante Donald Trump responsabilizó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por negligencia y por sesgarse a favor de China.

El domingo, El medio de noticias alemán, Der Spiegel, publicó un informe citando información de inteligencia del Servicio Federal de Alemania, donde asegura que China “instó” a la OMS a “retrasar una advertencia global” sobre el brote de coronavirus.