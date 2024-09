Innovex y Dril-Quip completan su fusión y crean una plataforma industrial energética única

Innovex International comenzará a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo “INVX” el 9 de septiembre de 2024









HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Dril-Quip, Inc. (NYSE: DRQ) (“Dril-Quip” o la “Empresa”), desarrollador, fabricante y proveedor líder de equipos y servicios de alta ingeniería para la industria mundial del petróleo y el gas en alta mar y en tierra, anunció hoy que completó su fusión previamente anunciada con Innovex Downhole Solutions, Inc, diseñador y fabricante de productos para apoyar las actividades globales de upstream en tierra y en alta mar.

Esta empresa combinada ha asumido el nombre de Innovex International, Inc. (“Innovex”) y comenzará a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 9 de septiembre de 2024 con el símbolo “INVX”. En relación con el cierre de la transacción, las acciones ordinarias de Dril-Quip dejaron de cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo “DRQ” al cierre de la cotización del 6 de septiembre de 2024.

“Estamos encantados de completar la fusión de Innovex y Dril-Quip, creando un negocio diferenciado con una cartera curada de tecnologías que apoyan a nuestros clientes durante todo el ciclo de vida del pozo. Me gustaría dar las gracias a los empleados de nuestra empresa combinada por todo lo que han hecho para llevarnos a este hito. Aprovechando nuestro talento y nuestra cultura ‘Sin Barreras’, ofreceremos un crecimiento, un flujo de caja y unos beneficios superiores, creando valor para nuestros empleados y nuestros accionistas”, declaró Adam Anderson, CEO de Innovex International.

Acerca de Innovex International

Innovex International, Inc (NYSE: INVX) es una empresa con sede en Houston creada en 2024 tras la fusión de Dril-Quip, Inc e Innovex Downhole Solutions.

Nuestra amplia cartera de productos se extiende a lo largo de todo el ciclo de vida del pozo, y la innovadora integración de productos garantiza transiciones perfectas de una fase del pozo a la siguiente, lo que aumenta la eficacia, reduce los costos y disminuye la huella de servicio en la plataforma para el cliente.

Con sedes en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y Asia, no importa dónde nos necesite: nuestro equipo está a su disposición con conocimientos técnicos, tecnologías convencionales e innovadoras y un servicio de atención al cliente siempre presente.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Las declaraciones que se incluyen en el presente documento relativas a operaciones y resultados financieros futuros o que de otro modo no se limiten a hechos históricos son declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”), y la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada, incluidas, entre otras, las relativas a proyecciones sobre los beneficios previstos de la fusión, el impacto de la fusión en los negocios de Dril-Quip e Innovex y los resultados financieros y operativos futuros, el importe y el calendario de las sinergias derivadas de la fusión, así como los ingresos, el EBITDA ajustado y el flujo de caja libre previstos de la empresa combinada, la acumulación, las oportunidades comerciales y de expansión, los planes y los importes de cualquier dividendo futuro o devolución de capital a los accionistas, se basan en estimaciones, hipótesis y proyecciones de la dirección, y están sujetas a importantes incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales escapan al control de Dril-Quip e Innovex. Estos factores y riesgos incluyen, pero no se limitan a: el impacto de las medidas adoptadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y las naciones no OPEP para ajustar sus niveles de producción, los riesgos relacionados con la transacción propuesta, incluyendo la integración rápida y efectiva de los negocios de Dril-Quip e Innovex y la capacidad de lograr las sinergias previstas y la creación de valor contemplada por la fusión, las dificultades imprevistas o los gastos relacionados con la fusión, la respuesta de los socios comerciales y la retención como consecuencia de la fusión; el impacto de las condiciones económicas generales, incluida la inflación, en la actividad económica y en las operaciones de Dril-Quip e Innovex, la volatilidad general de los precios del petróleo y el gas natural y el carácter cíclico de la industria del petróleo y el gas, la disminución de la confianza de los inversores y prestamistas en la industria del petróleo y el gas y de las nuevas inversiones de capital en la misma, la finalización de proyectos, las suspensiones o los ajustes del alcance de los contratos, las incertidumbres sobre los efectos de las nuevas normativas gubernamentales y las operaciones internacionales de Dril-Quip e Innovex, riesgos operativos, el impacto de que nuestros clientes y el sector energético mundial cambien parte de su asignación de activos de la producción de combustibles fósiles a los recursos energéticos renovables, y otros factores detallados en los archivos públicos de Dril-Quip con la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”). Se advierte a los inversores que dichas afirmaciones no son garantía de resultados futuros y que los resultados reales pueden variar sustancialmente de los indicados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

