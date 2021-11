Innovative Health Sciences presentará su sistema de infusión por jeringa Insignis™ de última generación en Medica 2021

CHESTER, Nueva York–(BUSINESS WIRE)–Innovative Health Sciences, LLC (“IHS” o la “empresa”) presentará su innovador sistema de infusión no eléctrico, versátil y de bajo coste, en Medica, una feria de prestigio mundial de dispositivos médicos y tecnologías médicas, del 15 al 18 de noviembre. Nektarios Manatos, director de ventas en Europa de IHS, presentará el sistema de infusión por jeringa Insignis™ en el pabellón 6, caseta B80, junto a Assut Europe SpA.

El sistema de infusión por jeringa Insignis™ es la primera combinación de bomba de infusión no eléctrica intravenosa y subcutánea creada para su uso con un controlador de flujo de velocidad seleccionable, el IV Controller y el OneSett™. El transformador Sistema Insignis™ para la administración intravenosa responde a la necesidad mundial de una bomba de infusión portátil, no eléctrica, versátil, económica e intuitiva para administrar con precisión medicamentos de KVO hasta 250ml/hora con un controlador de flujo de velocidad seleccionable de lectura directa.

“La feria Medica es una excelente oportunidad para que IHS presente la gama de productos Insignis™ a la industria, un lugar donde las tecnologías médicas de vanguardia y la innovación pionera son el centro del escenario”, comenta Andrew Sealfon, presidente, fundador y director de tecnología. “Es el escenario perfecto para que IHS muestre nuestros productos”, añade. IHS ha trabajado incansablemente para mejorar las tecnologías de infusión y está entusiasmado por llevar este nuevo paradigma médico a la industria de la infusión.

IHS recibió la certificación CE para el sistema de infusión con jeringa Insignis™ a principios de este año, lo que autoriza su venta en la Unión Europea. Los conjuntos de agujas subcutáneas Insignis -26G™ están autorizados por la FDA en Estados Unidos e IHS espera recibir la autorización reglamentaria completa para todo el sistema Insignis™ en las próximas semanas.

Acerca de Innovative Health Sciences

Innovative Health Sciences, LLC, con sede en Nueva York, ofrece soluciones innovadoras al sector de la atención sanitaria por infusión. IHS sigue un enfoque centrado en el paciente y con visión de futuro, cuyo objetivo es proporcionar la máxima calidad de vida permitiendo a los pacientes tomar el control de sus infusiones. Más información sobre la empresa y sus productos, en nuestro nuevo sitio web: www.innohealthsci.com.

Declaraciones prospectivas

Las afirmaciones contenidas en este documento no son una garantía de resultados futuros y no se debe depositar confianza indebida en ellas. Las declaraciones prospectivas implican inevitablemente riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, como resultado de los cuales el rendimiento y los resultados financieros futuros reales podrían diferir materialmente del rendimiento y los resultados futuros esperados descritos, implícita o explícitamente, en dichas declaraciones. Estas declaraciones se basan en las expectativas y opiniones de la dirección. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas a la luz de los cambios en las circunstancias, las estimaciones y las opiniones de la dirección, salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Más información: Tyler Kilcoin



1-855-680-0630



tkilcoin@innohealthsci.com