Inmortalizan a la científica Aderin-Pocock: La Barbie científica negra

La científica espacial Maggie Aderin-Pocock fue inmortalizada en una Barbie que busca destacar su labor y convertirla en un ejemplo para miles de jovencitas.

Aderin-Pocock, conocida por presentar The Sky at Night de BBC One y CBeebies Stargazing, se sintió honrada con la decisión de que su carrera sea usada para motivar a adolescentes ha alcanzar sus sueños.

“Espero que mi muñeca les recuerde a las niñas que cuando alcanzas las estrellas, todo es posible”, dio la científica espacial al presentar su Barbie.

La noticia de honrar a la doctora se dio a conocer este 8 de marzo que el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Aderin-Pocock recordó que desde niña le encantó la idea de los viaje especiales, descubriendo que siempre trataba de mostrar a sus amiguitos lo fascinante que era la ciencia espacial.

Ahora, busca inspirar a la próxima generación de científicos y espera que con la idea de la Barbie científica, varias jovencitas logren su sueño de ser matemáticas, ingenieras y otros rubros.

“Estos temas son demasiado importantes para dejarlos en manos de los muchachos porque a través de la ciencia, literalmente puedes cambiar el mundo”, destacó.

En ese sentido, indicó que fue alucinante ver la Barbie parecida a ella. “Cuando era pequeña, Barbie no se parecía a mí, así que tener una creada a mi semejanza es alucinante”.

Aderin-Pocock calificó como un gran honor recibir la muñeca que celebra sus logros.

No es la primera Barbie con la que se busca rendir homenaje a personalidades importantes. La marca Mattel lanzó en el 2022 la muñeca feminista, inspirada en Ida B. Wells.