Inmigrantes indocumentados en Florida no tienen acceso a la vacuna contra el Covid-19

Cientos de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en la Florida no han podido tener acceso a la vacuna contra el coronavirus, a pesar de que muchos de ellos arriesgan sus vidas y las de sus familias, saliendo a trabajar a sabiendas que el número de contagios va en aumento.

Un ejemplo claro es el de Doris Mejía, una madre, trabajadora e inmigrante salvadoreña que día a día sale a trabajar y en su momento libre, que es escaso, se acerca a un centro de vacunación para hacer fila y ver si puede recibir la vacuna, sin embargo ella ha sido rechazada en 5 ocasiones por no contar con una identificación de la Florida. Ningún sitio de vacunación ha estado dispuesto a vacunar a Doris.

Doris es un madre soltera de cuatro hijos y trabaja en un campo agrícola es ama de llaves y para ella el simple hecho de no poder recibir las dosis de la vacuna contra el coronavirus significa mucho pues Mejía sufre de problemas cardíacos y es parte de la población de riesgo ya que de contagiarse podría sufrir complicaciones.

En una entrevista con el diario, Miami Herald, Mejía aseguró que ‘lo que sentimos es que no quieren que se vacune a los inmigrantes”. “Nos ven como menos, pero trabajamos más”, agregó.

También el caso deLeslie Fajardo una inmigrante indocumentada que el miércoles acampó en un sitio de vacunación de South Dade a partir de las 3 a.m. para poder ser la primera en la fila. A las 8:30 a.m., le dijeron que se fuera a casa porque no cumplía con los requisitos de identificación.

Estos casos no se han registrado solamente en el estado de Florida, en todo Estados Unidos son miles de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos trabajadores esenciales, a quienes se les ha impedido recibir la vacuna contra el coronavirus, a pesar de que existe una mayor disponibilidad y un gran número de dosis.

Los requisitos varían de un estado a otro, expertos nacionales en inmigración dicen que rastrear la accesibilidad a las vacunas por parte de los inmigrantes por estado es complicado, pero que se tiene en cuenta que desde que piden documentación muchos inmigrantes desisten en su intento de vacunarse.

En el caso de la Florida quienes se quieran vacunar deben mostrar una licencia de conducir de la Florida o una identificación con una foto emitida por el gobierno norteamericano, una factura de servicios públicos con una dirección de Florida y el nombre de la persona, o un contrato de alquiler.

Expertos señalan que estos requisitos no son para nada flexibles y aseguran que más bien sirven como un filtro que excluye a los inmigrantes indocumentados ya que muchos de ellos no tienen nisiquiera un contrato de arrendamiento.

Oscar Londoño, director ejecutivo de WeCount!, un centro de trabajadores inmigrantes de South Dade, asegura que ‘la mayoría de nuestros trabajadores agrícolas, jornaleros y trabajadores domésticos no han tenido acceso a la vacuna”.

“La mayoría de ellos son familias con inseguridad de vivienda y nos informaron que fueron rechazados”, agregó.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración sostiene que esta situación “está ralentizando nuestro camino hacia la recuperación. El presidente Biden ha dejado claro que cualquier persona, independientemente de su estado migratorio, es elegible para la vacuna COVID-19 y, sin embargo, estamos viendo que las personas son rechazadas en algunos lugares, ya que los estados y localidades han adoptado sus propios requisitos onerosos para verificar la elegibilidad”.

