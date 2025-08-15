Inmigrante muere atropellado cuando huía de una redada del ICE 

Un inmigrante fue atropellado en Los Ángeles en un intento de huir de una redada del ICE.

El incidente ha generado preocupación en la comunidad y reacciones por parte de organizaciones defensoras de migrantes.

El suceso ocurrió cerca de Monrovia, luego de que el hombre se enterara que hubo una redada en un Home Depot.

Según se informó, el inmigrante, cuya identidad no se ha hecho pública, fue arrollado poco después de huir y salir corriendo hace la autopista.

Preocupación por el traslado de inmigrantes y su seguridad

El reconocido activista Jorge-Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), denunció que situaciones como estas ponen en riesgo la vida de los migrante.

Cabrera insistió en la importancia de “protocolos más seguros” para evitar accidentes y garantizar que los liberados tengan un lugar seguro a donde dirigirse.

Por su parte, ICE informó que su procedimiento es liberar a los detenidos en sitios designados, pero la discusión sobre la seguridad posterior sigue abierta.

Casos similares han sido reportados en otras ciudades de Estados Unidos, evidenciando un patrón preocupante en el trato a los inmigrantes.