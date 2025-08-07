Inician los ensayos en humanos de la vacuna rusa contra el cáncer 

Rusia anunció oficialmente el inicio de los ensayos en humanos de su vacuna contra el cáncer, un hito científico que promete revolucionar el tratamiento oncológico en la región y el mundo.

La denominada "vacuna rusa contra el cáncer" ha superado estudios preclínicos y, de acuerdo con las autoridades sanitarias rusas, estará disponible de manera gratuita una vez aprobada.

El avance, divulgado este 4 de agosto por medios internacionales, marca un antes y un después en la lucha global contra el cáncer.

Según reportes, el Centro Nacional de Investigación en Oncología de Rusia desarrolló la vacuna para tratar varios tipos de tumores en etapas tempranas y evitar recurrencias.

Detalles de la vacuna y el plan de distribución

La vacuna rusa contra el cáncer utiliza tecnología innovadora de terapia génica que busca activar el sistema inmunológico para atacar células tumorales.

Las pruebas ahora iniciadas incluirán pacientes voluntarios y, de confirmarse su seguridad y eficacia, se planea ampliar rápidamente su aplicación en hospitales públicos rusos.

La gran novedad es que el gobierno ruso ha asegurado que su distribución será gratuita, facilitando el acceso a miles de personas.

Este logro se suma a otros importantes desarrollos médicos recientes en la región. La Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han manifestado interés en seguir los resultados de estos ensayos, considerando la alta incidencia de cáncer a nivel global.