Inicia el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández

El juicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue uno de los hombres más poderosos de la nación centroamericana, comenzó este martes luego de dos años de espera.

Judge Castel: Please keep your hand raised – you in the orange? Yes. OK, now please line up in numerical order in front of that podium, beginning with juror 2. Counsel, set up at the sidebar…

