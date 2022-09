Informe: La asistencia técnica de terceros ayuda a los clientes de SAP a controlar su estrategia ERP y sus costes asociados

Con Rimini Street, los clientes de SAP pueden impulsar el valor de las inversiones existentes en ERP al tiempo que evalúan, implementan o evitan S/4HANA

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor de soporte externo líder para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce, ha anunciado la disponibilidad de un informe de Valoir Research 2022 titulado “Maximizing SAP Value with Rimini Street” (Maximizar el valor SAP con Rimini Street), que explica los muchos beneficios de utilizar servicios de soporte SAP de terceros. El informe de 2022 es un artículo de seguimiento del informe de 2020, “Assessing a SAP-Rimini Street Strategy” (Evaluación de una estrategia SAP-Rimini Street). La última versión proporciona una actualización sobre los planes de implementación y los impulsores de ERP y reconoce el esfuerzo continuo de SAP para mejorar S/4HANA.

“Nuestras relaciones con los clientes se han vuelto más estratégicas con el tiempo a medida que las empresas se esfuerzan por impulsar el valor de los activos heredados mientras planifican y ejecutan cuidadosamente para el futuro”, dijo Seth Ravin, CEO y presidente de la junta directiva en Rimini Street. “Valoir confirmó esta tendencia en los informes de 2020 y 2022 cuando entrevistó a nuestros clientes. También descubrió algunos tipos de clientes SAP interesantes que se acercan a S/4HANA de forma diferente”.

El informe de 2020 definió el panorama de SAP-Rimini Street

SAP parece ansioso por sustituir al ERP local tradicional por su producto ERP en la nube, también conocido como S/4HANA. Dado que el ERP es un conjunto básico de aplicaciones empresariales que ejecutan cargas de trabajo de misión crítica, no se puede “desechar y reemplazar” por una versión más moderna del software, por lo que las empresas deben decidir si desean pasar a S/4HANA o no y, si lo hacen, cómo debe ser la estrategia de migración. Como señala el informe de 2020, “Un cambio a S/4HANA no es simplemente una actualización: es un nuevo esfuerzo de implementación, con una nueva plataforma y base de datos. Valoir estima que el esfuerzo de migración, más allá de la interrupción del negocio, costaría a los clientes que actualmente pagan 1 millón de dólares al año en soporte y mantenimiento de SAP de 15 a 30 millones de dólares para migrar y operar S/4HANA”.

Dos clientes de Rimini Street a los que Valoir entrevistó para el informe de 2020, dijeron que no creían que S/4HANA fuera lo suficientemente maduro como para adoptarlo porque carecía de la amplitud de funciones presentes en el paquete ERP local. El tercero dijo que necesitaba mejorar sus procesos y racionalizar el movimiento para prepararse para “una gran transformación”. Los clientes entrevistados para el informe ofrecieron tres razones distintas para utilizar soporte de terceros. Específicamente, estaban utilizando los servicios de Rimini Street para:

Aplazar la decisión de migrar a S/4HANA porque suponía una inversión significativa y una interrupción del negocio.

porque suponía una inversión significativa y una interrupción del negocio. Aprovechar las inversiones existentes en SAP para la innovación en lugar de esperar a que S/4HANA ofrezca innovación.

en lugar de esperar a que S/4HANA ofrezca innovación. Planificar una migración a S/4HANA cuando el producto esté más maduro y muestre un valor más claro.

Básicamente, el soporte de terceros facilita una estrategia de ERP racional que no necesariamente tiene que limitarse a un producto o proveedor.

El informe de 2022 explica cómo han evolucionado las estrategias ERP empresariales

SAP ahora posiciona a S/4HANA como un elemento importante de las estrategias de transformación digital de los clientes. Sin embargo, muchos clientes de SAP no quieren el plazo de adopción dictado por SAP, por lo que muchos han recurrido a soporte de terceros, lo que les da tiempo para decidir cuál debería ser su estrategia ERP a largo plazo, cómo debería implementarse y cuándo. Mientras tanto, también pueden evaluar soluciones ERP sin SAP.

En 2022, los clientes de SAP-Rimini Street se dividieron en cuatro grupos:

Adoptantes tempranos de S/4HANA que utilizan Rimini Street para su experiencia en SAP y ofertas de servicios, incluidos servicios gestionados y de seguridad. Están utilizando Rimini Street para gestionar toda su cartera de SAP, incluidas las aplicaciones en la nube, para agilizar la gestión de proveedores y proveedores de servicios y centrar sus recursos internos en la transformación digital y la innovación.

de S/4HANA que utilizan Rimini Street para su experiencia en SAP y ofertas de servicios, incluidos servicios gestionados y de seguridad. Están utilizando Rimini Street para gestionar toda su cartera de SAP, incluidas las aplicaciones en la nube, para agilizar la gestión de proveedores y proveedores de servicios y centrar sus recursos internos en la transformación digital y la innovación. Planificadores que ven los beneficios de S/4HANA y están dispuestos a adaptar sus requisitos funcionales a lo que ofrece la plataforma. En algunos casos, esto incluye una estrategia híbrida en la que S/4HANA se utiliza para algunas funciones empresariales críticas y la versión local que sigue apoyando a otras. Muchos planificadores están utilizando la aplicación para respaldar el ahorro de costes para financiar su proyecto S/4HANA.

que ven los beneficios de S/4HANA y están dispuestos a adaptar sus requisitos funcionales a lo que ofrece la plataforma. En algunos casos, esto incluye una estrategia híbrida en la que S/4HANA se utiliza para algunas funciones empresariales críticas y la versión local que sigue apoyando a otras. Muchos planificadores están utilizando la aplicación para respaldar el ahorro de costes para financiar su proyecto S/4HANA. Evaluadores que creen que S/4HANA ofrece ventajas, pero que quieren tomarse el tiempo necesario para demostrar que es la solución ERP en la nube adecuada. También están considerando las implicaciones tecnológicas y de costes de pasar de una aplicación local a una aplicación en la nube porque quieren estar seguros de que pueden utilizar S/4HANA como facilitador de la transformación digital, no solo como un esfuerzo de replataforma.

que creen que S/4HANA ofrece ventajas, pero que quieren tomarse el tiempo necesario para demostrar que es la solución ERP en la nube adecuada. También están considerando las implicaciones tecnológicas y de costes de pasar de una aplicación local a una aplicación en la nube porque quieren estar seguros de que pueden utilizar S/4HANA como facilitador de la transformación digital, no solo como un esfuerzo de replataforma. Escépticos que no perciben los beneficios de S/4HANA o que creen que el costo, el riesgo y la interrupción asociados con una nueva implementación de ERP superan cualquier beneficio.

Independientemente del enfoque, todos los clientes de SAP-Rimini Street han sido capaces de obtener el control del ciclo de vida de sus aplicaciones SAP, reducir los riesgos y maximizar el retorno de sus inversiones en SAP, al tiempo que ofrecen transformación e innovación digitales. Otros beneficios identificados por Valoir incluyen una reducción del 50 % en las tarifas de soporte de aplicaciones frente a las tarifas de mantenimiento anuales de SAP, una reducción de hasta el 75 % en los costes totales de soporte de aplicaciones internas y la capacidad de lograr la continuidad del negocio a la vez que se maximiza el valor de su inversión en SAP. Los escépticos están utilizando los ahorros para financiar la innovación en dispositivos móviles, análisis, gestión del capital humano (human capital management, HCM) y otras áreas de innovación en torno a su núcleo SAP.

“En 2022, los clientes de SAP-Rimini Street tienen algunas prácticas recomendadas en común. Se han trasladado al soporte de terceros para evitar los costes de actualización, aumentar la productividad y la retención del personal”, dijo Rebecca Wettemann, directora ejecutiva y analista principal de Valoir Research. “También están utilizando soporte de terceros estratégicamente para poder dedicar el tiempo y el esfuerzo adecuados a la planificación antes del traslado. Muchos de ellos han decidido aprovechar los servicios adicionales de Rimini Street para simplificar la gestión de proveedores y reducir el tiempo que su personal dedica a resolver problemas que abarcan múltiples aplicaciones o van más allá de la huella de SAP”.

El 1° de septiembre de 2022, de 13:00 a 13:30 EDT, estará disponible un webcast en el que se analizarán los resultados del informe. Regístrese para obtener más información sobre el soporte de terceros y cómo permite a los CIO innovar en los límites de sus sistemas SAP de alto rendimiento y comprometer y retener a los talentos clave. Los asistentes recibirán una copia del informe de publicación anticipada.

Información de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4,800 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

