Informe del Segmento de Mercado de Best: AM Best Mantiene Estable su Perspectiva sobre la Industria Aseguradora de Guatemala

México, Ciudad de México–(BUSINESS WIRE)–AM Best mantiene Estable la perspectiva del segmento de mercado sobre la industria de seguros en Guatemala, destacando el paquete de estímulos económicos del gobierno como respuesta al COVID-19, el cual ayudó a limitar el impacto negativo sobre las condiciones operativas de las compañías de seguros.

El Informe del Segmento de Mercado de Best, “Perspectiva del Segmento de Mercado: Seguros en Guatemala”, menciona que las aseguradoras ajustaron de manera exitosa sus libros de negocios, gestionaron siniestros y mantuvieron la solvencia en medio de un mercado en evolución durante la pandemia en curso. La economía de Guatemala ha superado los estimados sobre el crecimiento de su PIB y de la región de América Central en conjunto. Su mercado asegurador permanece como el tercero más grande en América Central.

La perspectiva estable refleja las expectativas de AM Best de que el crecimiento económico creará condiciones que normalicen la frecuencia de siniestros a niveles prepandémicos. La recuperación continuará dependiendo del éxito en los esfuerzos de vacunación, dependiendo de las capacidades técnicas de las aseguradoras para valorar los riesgos adecuadamente. Será importante monitorear la velocidad de la generación de primas versus la velocidad de recuperación en siniestros a medida que la vida retorna gradualmente a la normalidad.

Para acceder a una copia completa de este informe de segmento de mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=316346.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

