Informe del GPCI-2021 de The Mori Memorial Foundation: COVID-19 Crea Desafíos y Oportunidades para las Ciudades

Londres, Nueva York, Tokio, París y Singapur emergieron una vez más en ese orden como las ciudades más atractivas del mundo en el informe Global Power City Index (GPCI) 2021. El informe lo publica el Instituto de Estrategias Urbanas (Institute for Urban Strategies) de The Mori Memorial Foundation, un organismo de investigación establecido por Mori Building, un desarrollador urbano de primera línea en Tokio. El GPCI-2021 no mostró ningún cambio significativo en la clasificación de las principales ciudades, pero los bloqueos de la ciudad, las restricciones de viaje, las restricciones de comportamiento y los cambios en los estilos de trabajo asociados con la epidemia de COVID-19 desde principios de 2020 afectaron a varios indicadores. Esto resultó en un marcado impacto en la dinámica de las ciudades objetivo.





Desde 2008, este informe anual del GPCI ha clasificado a 40 o más ciudades importantes de acuerdo con su “magnetismo”: su poder integral para atraer a personas y empresas creativas de todo el mundo. Las ciudades reciben una puntuación que se basa en 70 indicadores de seis funciones: Economía, I+D, Interacción cultural, Habitabilidad, Medioambiente y Accesibilidad. A fin de reflejar los cambios de condiciones que afectan a las ciudades globales, el GPCI ajusta continuamente sus indicadores y métodos de recopilación de datos.

En el GPCI-2021, hay 19 indicadores que se supone que han sido afectados por COVID-19. (Los detalles se describirán más adelante). Cada impacto se puede dividir en cuatro categorías: Restricciones de Viaje, Actividad Empresarial, Estilo de Trabajo y Entorno Urbano. En términos de Restricciones de Viaje, muchas ciudades experimentaron una disminución en los viajes aéreos internacionales y el tráfico de pasajeros, y las ciudades con fuertes redes internacionales se vieron seriamente afectadas en cuanto a Accesibilidad e Interacción Cultural. Además, el estancamiento económico tuvo un impacto negativo en las actividades Comerciales en muchas ciudades. Por otro lado, la COVID-19 ha traído algunos cambios positivos: mejoras en el estilo de trabajo y en el entorno urbano. En muchas de las ciudades objetivo, el número de horas de trabajo disminuyó y la flexibilidad del estilo de trabajo pareció mejorar. (La evaluación del cuestionario de la flexibilidad laboral mejoró.)

Destacados (ciudades clasificadas del n.º 1 al 5)

Londres (n.º 1)

Aunque Londres mantuvo su posición de n.º 1 en la clasificación general, la ciudad se vio significativamente afectada por COVID-19. Su clasificación de Accesibilidad cayó con respecto al año pasado, al igual que su puntuación de Economía debido a un “Empleo Total” más débil. El hecho de que todas las demás ciudades europeas aumentaran sus puntuaciones de Economía sugiere que la salida del Reino Unido de la UE está comenzando a tener un impacto, permitiendo que otras ciudades europeas comiencen a ponerse al día con Londres. La ciudad mantuvo su estatus ininterrumpido como n.º 1 en Interacción Cultural desde el inicio del GPCI, por lo que la pregunta en el futuro es: ¿puede Londres usar su fuerza en esta área para aumentar su competitividad general a pesar de la pandemia?

Nueva York (n.º 2)

Nueva York mejoró aún más sus puntuaciones en Economía e I + D, áreas que ha liderado durante cinco años consecutivos. Sin embargo, al igual que en Londres, Nueva York también tuvo problemas en Accesibilidad. Además, en Habitabilidad, la ciudad cayó siete puestos hasta el 40 y hubo una caída notable en los indicadores de empleo como la “Tasa de Desempleo Total” y la “Flexibilidad del Estilo de Trabajo”, lo que agravó aún más las duraderas debilidades.En términos de Medioambiente, Nueva York ascendió en la clasificación debido a su fortaleza en “Calidad del Aire” y una puntuación más alta en “Satisfacción con la Limpieza Urbana”.

Tokio (n. ° 3)

Tokio mejoró su clasificación en habitabilidad del 12.º al 9.º lugar, ubicándose entre las 10 primeras en cuatro de las cinco áreas principales, excepto en Medioambiente.La mejora significativa en “Flexibilidad del Estilo de Trabajo”, que pasó del 41.º el año pasado al 2.º este año, impulsó enormemente la puntuación general de Tokio. Si bien Tokio ha seguido obteniendo una puntuación alta en “Número de Tiendas Minoristas” (3.º) y “Número de Restaurantes” (4.º), recibió una puntuación baja en “Preparación para las TIC”, un área en la que debe mejorar para poder subir en el ranking de Habitabilidad. Tokio se mantuvo en el 4.º lugar en Economía, pero las brechas entre Hong Kong (n.º 5) y Zúrich (n.º 6) fueron casi las mismas que antes. Para mantener su posición actual, Tokio deberá seguir trabajando en su competitividad.

París (n.º 4)

París, una de las ciudades de más rápido crecimiento este año, mejoró en cuatro áreas: Economía (13.º), I + D (9.º), Interacción Cultural (2.º) y Habitabilidad (2.º).En Economía, donde París ha aumentado constantemente desde GPCI-2018, “Enriquecimiento del Lugar de Trabajo” la ciudad subió al 5.º lugar y en “PIB per cápita” al 3.º. En Interacción Cultural, su calificación de “Atracciones Turísticas” subió al 2.º lugar. En Habitabilidad ocupó el 1.º lugar en “Número de Tiendas Minoristas” y obtuvo una puntuación alta en muchos otros indicadores relacionados. Con el objetivo de que los Juegos Olímpicos de París sean un evento sostenible, París espera mejorar en Medioambiente, que esta vez cayó.

Singapur (n.º 5)

Singapur logró solo la mitad de sus puntuaciones habituales en “Número de Visitantes Extranjeros” en Interacción Cultural y “Número de Pasajeros Aéreos” en Accesibilidad, reflejando a Londres en términos de un impacto notablemente negativo debido al COVID-19. Pero, a pesar de las actividades económicas estancadas debido a la pandemia, Singapur también se benefició de algunos cambios positivos, como una puntuación mucho mejor de “Calidad del Aire” en Medioambiente que, de hecho, logró la mayor mejora entre las 48 ciudades.

Principales Indicadores Afectados por COVID-19

La pandemia de COVID-19 provocó cambios positivos, especialmente en “Estilo de Trabajo” y “Entorno Urbano”. El impacto es particularmente evidente en “Variedad de Opciones en el Lugar de Trabajo”, donde más de la mitad de las ciudades experimentaron aumentos en el número de instalaciones de trabajo conjunto. La mayoría de las ciudades también vieron disminuciones en las horas de trabajo medidas en “Horas de Trabajo Totales”, así como puntuaciones más altas en “Flexibilidad del Estilo de Trabajo” según una encuesta sobre la flexibilidad del estilo de trabajo. La “Calidad del Aire”, que mide las concentraciones de PM2.5, mejoró en aproximadamente el 80 % de las ciudades.

Mientras tanto, el impacto negativo más significativo fue en “Restricción de Viajes”, donde las calificaciones de “Número de Visitantes Extranjeros” y “Número de Pasajeros Aéreos” se desplomaron, lo que provocó muchas cancelaciones de eventos culturales y cierres de hoteles. En términos de “Actividad Comercial”, muchas empresas en las ciudades de GPCI experimentaron caídas en las ventas y en el número de nuevas empresas.

Principales Ciudades Afectadas por COVID-19

El impacto de la pandemia de COVID-19 en las principales ciudades se evidencia en los cambios en varios indicadores con respecto al año anterior. Las ciudades donde COVID-19 tuvo el impacto negativo más fuerte en las puntuaciones totales fueron Singapur, Berlín, Hong Kong, Londres, Nueva York, Seúl y París, mientras que las ciudades donde COVID-19 tuvo un impacto positivo en las puntuaciones totales fueron Tokio, Madrid, Shanghái y Ámsterdam.

En Tokio y Madrid, las puntuaciones aumentaron debido a las mejoras en los entornos de trabajo, incluidas las “Horas de Trabajo Totales” y la “Flexibilidad del Estilo de Trabajo”. La mayor puntuación de Tokio en “Número de Eventos Culturales” se atribuye en gran parte a ser sede de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Singapur, Hong Kong y Londres, que tradicionalmente tienen porcentajes más altos de viajeros internacionales que de viajeros nacionales, fueron las más afectadas en términos de “Restricción de Viajes”, especialmente disminuciones en el “Número de Pasajeros Aéreos”. Nueva York y Berlín se vieron afectadas negativamente en “Estilo de Trabajo”, ya que la pandemia aumentó las tasas de desempleo y redujo las puntuaciones en la “Tasa de Desempleo Total”. Singapur experimentó la mayor mejora en la calidad del aire, lo que impulsó su puntuación de “Entorno Urbano”. Londres y París se vieron afectadas negativamente por la disminución de sus puntuaciones en las “500 empresas más importantes del mundo en actividad empresarial”.

Brexit y Cambios en las Ciudades Europeas

Desde 2016, cuando el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea en un referéndum, se han seguido produciendo cambios en el entorno empresarial y la economía europeos. Revisamos los resultados posteriores al referéndum durante los últimos cinco años para cuantificar los cambios en la Economía en Londres y las siguientes cinco ciudades europeas más importantes desde GPCI-2017. Los cambios a lo largo de los cinco años muestran que otras ciudades europeas están alcanzando a Londres, lo que plantea dudas sobre la capacidad de Londres para seguir dominando a sus rivales europeos en Economía.

El comunicado de prensa completo se puede ver en el siguiente enlace:



https://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2021_release_en.pdf

