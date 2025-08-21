Informe de Teletrac Navman revela que casi la mitad de los gestores de equipos tienen dificultades para programar el mantenimiento y controlar los costos

El 25 % de la ubicación de los activos se desconoce en todo momento, lo que ralentiza los proyectos e interfiere en la programación

NORTHBROOK, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Teletrac Navman, una plataforma líder en movilidad conectada y una empresa de Vontier, ha anunciado hoy los resultados de su informe Mobilizing the Future of Fleets Report: 2025 Equipment Management Edition (Movilizar el futuro de las flotas: edición de 2025 sobre gestión de equipos). El informe revela que casi la mitad de los administradores de equipos tienen dificultades para programar el mantenimiento de los equipos, lo que a su vez les coloca en desventaja a la hora de gestionar los costos de los proyectos. Además, el 45 % de los encuestados afirma tener dificultades para gestionar los costos de mantenimiento.





“Ya sea por el alto costo de las reparaciones, las dificultades para mantener los programas de servicio regulares o simplemente el reto de localizar los equipos en el lugar de trabajo, el impacto en el costo total de propiedad es evidente, hasta tal punto que los resultados indican que estas cuestiones están afectando directamente a su capacidad para controlar los costos”, afirma Alain Samaha, Director general de Teletrac Navman.

Programar el mantenimiento con precisión puede resultar especialmente complicado para los operadores de flotas, ya que una mala programación puede tener un impacto negativo en la rentabilidad. Sin datos precisos sobre el uso, programar el mantenimiento en el momento adecuado se convierte en una lotería y las empresas se arriesgan a sufrir más problemas operativos de los previstos.Los activos retirados del campo demasiado pronto pueden provocar retrasos en los proyectos. Los que se retiran demasiado tarde corren el riesgo de sufrir averías que alteran aún más los plazos.

Además, el 35 % de los encuestados también informa de que, en cualquier momento, más del 25 % de sus activos en carretera no están disponibles debido a que se desconoce su ubicación, una frustración que puede ralentizar los proyectos e interferir en la programación del mantenimiento. Dado que el costo total de propiedad (TCO) de los equipos es una métrica clave para el 30 % de los operadores que buscan optimizar el retorno de la inversión, estas ineficiencias tienen un efecto directo en los resultados financieros.

Sin embargo, a pesar de estas presiones, las perspectivas son de acción, ya que el 86 % de los operadores dan prioridad activa a las mejoras en el mantenimiento, la utilización y el control de gastos, y la mayoría ya está adoptando la tecnología para apoyar estos objetivos.

Muchos operadores de equipos están recurriendo a la tecnología como factor clave para la mejora, y el 99 % de los encuestados ya ha implementado al menos una tecnología para respaldar la gestión de sus equipos, con un 71 % que invierte en tres o más. Los operadores están recurriendo a herramientas de análisis de datos/BI y seguimiento por GPS para mejorar su control sobre los gastos de mantenimiento (45 %) y la programación.

“Nuestra plataforma TN360 ACM y nuestros dispositivos de localización de activos pueden ayudar a mejorar la rentabilidad al proporcionar a los operadores un mayor control del mantenimiento de los equipos y la disponibilidad de los recursos, y garantizar que los activos solo se retiren del campo cuando sea necesario”, añadió Samaha.

Acerca de Teletrac Navman

El objetivo de Teletrac Navman es empoderar a las industrias que transforman y sostienen nuestro futuro con soluciones simples e inteligentes que mejoran la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de sus operaciones. Como plataforma de movilidad conectada para industrias que gestionan activos de vehículos y equipos, Teletrac Navman simplifica lo complejo para que sus clientes puedan transformar su forma de trabajar a través de soluciones basadas en la nube que aprovechan la inteligencia artificial para liberar el poder de la información operativa. Teletrac Navman gestiona más de 700 000 vehículos y activos en todo el mundo. La empresa opera a nivel mundial, con oficinas en todo el mundo y sede en Northbrook, Illinois. Para obtener más información, visita www.teletracnavman.com.

Teletrac Navman es una empresa de Vontier.

Acerca de Vontier

Vontier es una empresa global de tecnología industrial que une la productividad, la automatización y las tecnologías multienergéticas para satisfacer las necesidades de un ecosistema de movilidad en rápida evolución y más conectado. Aprovechando su posición de liderazgo en el mercado, sus décadas de experiencia en el sector y la incomparable amplitud de su cartera, Vontier hace posible el movimiento del mundo, ofreciendo soluciones inteligentes, seguras y sostenibles a nuestros clientes y al planeta. Vontier tiene una cultura de mejora continua e innovación basada en los fundamentos del Sistema Empresarial Vontier y compartida por sus empleados en todo el mundo. Para obtener más información sobre Vontier, visita el sitio web de la empresa: www.vontier.com.

