INFORME DE TELETRAC NAVMAN: EL 84 % DE LAS FLOTAS CITAN LA EXONERACIÓN DE LOS CONDUCTORES COMO LA PRINCIPAL RAZÓN PARA IMPLANTAR TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD

NORTHBROOK, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Una nueva investigación de Teletrac Navman, una plataforma líder en movilidad conectada y empresa de Vontier, ha revelado que el 84 % de las flotas citan la exoneración de los conductores como la razón principal para implementar tecnología de seguridad, además el 53 % de las flotas que sufrieron accidentes en los últimos 12 meses lograron exonerar a un conductor.





El informe “Movilizar el futuro de las flotas: edición 2026 sobre riesgos y exoneración” reveló que un tercio (34 %) de las flotas declaró haber sufrido el impacto de reclamaciones fraudulentas relacionadas con vehículos. El 77 % de los encuestados también coincidió en que el aumento de los litigios y los costos legales es ahora una preocupación mundial, como lo demuestra el aumento de las primas de los seguros de flotas (Risk Strategies1 ), con un incremento de la cobertura de responsabilidad civil general del 10 % al 30 % y de la responsabilidad civil de automóviles del 10 % al 20 %.

“El papel de la telemática está evolucionando y adquiriendo un propósito más estratégico en las organizaciones de flotas, pasando de ser una herramienta utilizada únicamente para el control y la mejora de los costos a una solución extremadamente potente y proactiva para la prevención y la gestión de riesgos”, afirmó Alain Samaha, director general de Teletrac Navman.

“Un alto porcentaje de los incidentes de seguridad de las flotas son causados por terceros y otros factores externos, y la telemática por vídeo es ahora la herramienta más potente para proporcionar pruebas contextuales irrefutables que protegen a las personas, preservan la reputación y estabilizan los márgenes”.

La investigación de Teletrac Navman reveló que las flotas modernas también están adoptando un enfoque meditado y por capas para la gestión de riesgos, con un 56 % que utiliza cinco o más tecnologías y un 74 % que combina la telemática con cámaras de tablero. Esta combinación proporciona a las flotas el contexto completo de los incidentes de conducción, combinando métricas de rendimiento, pruebas de vídeo y datos de ubicación para crear una imagen completa y defendible cuando se producen incidentes, así como para una formación significativa y proactiva de los conductores.

En consecuencia, desde la implementación de la tecnología de seguridad, el 85 % de las flotas han informado de que han podido contrarrestar el aumento general de las primas de seguros, y el 65 % ha registrado descensos en las primas. Casi tres cuartas partes (70 %) de los encuestados informaron de que la combinación de cámaras con datos telemáticos redujo drásticamente el tiempo necesario para tramitar las reclamaciones por accidentes, lo que indica que las pruebas integradas están transformando las disputas en resultados claros.

“Este es el momento para que los responsables de flotas den un giro positivo y estratégico”, añadió Samaha. “Traten la tecnología de seguridad como un activo a largo plazo: inviertan en plataformas que se adapten, incorporen pruebas en los flujos de trabajo diarios y en la protección contra el fraude y utilicen los resultados para renegociar los seguros e impulsar el cambio operativo. Si lo hacen, la seguridad se convertirá en un diferenciador competitivo, no solo una partida en el presupuesto, sino la base de la resiliencia y el crecimiento”.

Acerca de Teletrac Navman

El objetivo de Teletrac Navman es empoderar a las industrias que transforman y sostienen nuestro futuro con soluciones sencillas e inteligentes que mejoran la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de sus operaciones. Como plataforma de movilidad conectada para industrias que gestionan activos de vehículos y equipos, Teletrac Navman simplifica lo complejo para que sus clientes puedan transformar su forma de trabajar mediante soluciones basadas en la nube que aprovechan la inteligencia artificial para liberar el poder de la información operativa. Teletrac Navman gestiona más de 750 000 vehículos y activos en todo el mundo. La empresa opera a nivel mundial, con oficinas en todo el mundo y sede en Northbrook, Illinois. Para obtener más información, visite www.teletracnavman.com.

Teletrac Navman es una empresa de Vontier.

Acerca de Vontier

Vontier es una empresa tecnológica industrial global que combina productividad, automatización y tecnologías multienergéticas para satisfacer las necesidades de un ecosistema de movilidad en rápida evolución y más conectado. Aprovechando su posición de liderazgo en el mercado, décadas de experiencia en el sector y una cartera de productos sin igual, Vontier hace posible el movimiento del mundo, ofreciendo soluciones inteligentes, seguras y sostenibles a nuestros clientes y al planeta. Vontier tiene una cultura de mejora continua e innovación basada en los fundamentos del Sistema Empresarial Vontier y adoptada por sus colegas de todo el mundo. Para obtener más información sobre Vontier, visite el sitio web de la empresa: www.vontier.com.

1 https://www.risk-strategies.com/hubfs/SOTM%202025%20Outlook/Risk-Strategies-State-of-the-Insurance-Market-2025-Outlook.pdf?hsCtaAttrib=188393143728

Contacts

Contacto con los medios:

E: alejandro.alanis@teletracnavman.com