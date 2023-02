Informe de T‑Mobile: En 2022 se protegió a los clientes de más de 40 billones de llamadas fraudulentas

El Un‑carrier revela las principales tendencias de fraude de la industria y cómo mantenerse protegido en su Informe de fraudes y robollamadas





BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Cuáles son las novedades: El Un‑carrier publicó su Informe de fraudes y robollamadas donde reporta que Scam Shield de T‑Mobile identificó o bloqueó 41.5 billones de llamadas fraudulentas1 en 2022, un aumento del 75% con respecto a 2021. O sea, 1,317 llamadas identificadas o bloqueadas por segundo.

Por qué es importante: Los estafadores y los spammers evolucionan constantemente sus métodos de ataque mientras las compañías de servicio móvil y los organismos reguladores siguen contraatacando. En todo el sector, los habitantes del país perdieron unos $39.5 billones en fraudes telefónicos en 2022.

Para quiénes es importante: Cualquier persona que desee protegerse mejor a sí mismo y a su familia contra los estafadores.

T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) publicó hoy su segundo informe anual sobre fraudes y robollamadas, en el que comparte nuevos datos en función de a2022 para revelar información relacionada con fraudes, spam y robollamadas, y además destaca cómo el Un‑carrier ayuda a mantener a los clientes protegidos frente a estos elementos delictivos.

“En un momento en el que los estafadores siguen siendo cada vez más creativos y agresivos en sus intentos, Scam Shield y la red avanzada de T-Mobile protegen a nuestros clientes identificando un promedio de 3.5 billones de llamadas cada mes”, señaló Neville Ray, presidente de tecnología de T Mobile. “Mientras los estafadores evolucionan rápidamente en sus tácticas, nosotros tenemos que ser igual de rápidos a la hora de adaptar nuestra tecnología de identificación de fraudes para contraatacar y mantener protegidos a los clientes”.

Comportamiento de los estafadores

Los estafadores constantemente encuentran nuevas tácticas y objetivos, y el total de intentos de robollamadas aumentó un 75% de 2021 a 2022. El volumen de llamadas fraudulentas alcanzó su máximo histórico en enero de 2022 debido a un aumento de los reintentos de llamada por la introducción de un nuevo código de retorno (608) ordenado por la Comisión Federal de Comunicaciones. Pero luego el volumen de llamadas fraudulentas fue disminuyendo cada mes de forma constante a lo largo del año, con picos ocasionales en las temporadas que generalmente se ve un aumento de fraudes. Varios factores han contribuido a esta disminución, entre ellos las continuas mejoras de la tecnología de protección contra fraudes, como Scam Shield de T‑Mobile, la agilidad de los operadores de telefonía móvil para aplicar nuevas tácticas de prevención y la intervención de los reguladores.

Scam Shield es líder a la hora de proteger a los clientes de servicio móvil frente a los fraudes. En junio, Verizon declaró que había bloqueado 5 billones de robollamadas en el primer semestre del año. Scam Shield de T‑Mobile bloqueó 25 billones en ese mismo período, un número impresionante de llamadas.

Tácticas comunes de fraude

Los estafadores siguieron pautas similares a las de años anteriores, dirigiéndose más a los consumidores los días laborables que los fines de semana, e intensificando su actividad durante las dos semanas anteriores a Navidad (¡te hablamos a ti, fraude de entrega de paquetes!). Pero incluso los estafadores necesitan un descanso, lo que explica por qué las principales fiestas como Navidad, Nochevieja, Semana Santa y el 4 de julio registraron el tráfico de estafas más bajo, con caídas del 80 al 90%.

Las estafas asociadas con garantía para vehículos dominaron la primera mitad del año, con Scam Shield T‑Mobile bloqueó casi el doble de llamadas fraudulentas y robollamadas en la primera mitad del año, con una media de 4.2 billones de llamadas bloqueadas al mes, en comparación con la segunda mitad, con una media de 2.7 billones de llamadas bloqueadas al mes. En julio, un inédito cese y desistimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) identificó a ocho compañías de servicio móvil –no T‑Mobile– infractoras por realizar estas llamadas, lo que puso fin a los fraudes relacionados con la garantía para vehículos.

Los estafadores nunca se mantienen alejados por mucho tiempo, así que a medida que los fraudes relacionados con la garantía para vehículos entraron en hibernación, los fraudes relacionados con la salud y los seguros surgieron rápidamente para ocupar su lugar. Para maximizar sus ganancias, estos estafadores adaptaron sus tácticas a los momentos clave del año. ¿Regreso a clases? Es el mejor momento para los defraudadores de préstamos estudiantiles y los fraudes de Amazon. ¿Temporada de impuestos? Predominaron los fraudes relacionados con el IRS.

Regiones más atacadas/demografía

Los estafadores atacan más en unos estados que en otros, y Texas, Missouri, Nevada, South Carolina y Oklahoma se llevan la peor parte. Las víctimas suelen seleccionarse según grupos demográficos y regiones. Texas recibió el mayor volumen de llamadas fraudulentas con tácticas relacionadas con los seguros médicos dirigidas a los no asegurados y a otras víctimas desprevenidas. Los estados como South Carolina, con una elevada población de personas mayores, también siguen siendo objetivos importantes: los impostores suelen hacerse pasar por personal de ayuda para las personas de tercera edad que buscan beneficios de Medicare y otros fraudes relacionados con la salud.

Protégete a ti y a tu familia

La tecnología líder patentada de Scam Shield de T‑Mobile, integrada en el núcleo de la red y gratis para todos los clientes, proporciona la defensa más potente contra los fraudes. Actualiza las protecciones cada seis minutos e identifica las llamadas fraudulentas antes incluso de que lleguen al teléfono del cliente. Cuando se detecta una amenaza, los clientes reciben un aviso de “Posible fraude” o no reciben ninguna interferencia al activar el Bloqueo de llamadas fraudulentas en la app Scam Shield o al marcar #662#.

El sector continúa viendo un aumento de los robotextos como forma de engañar a las víctimas desprevenidas. A medida que los estafadores se adaptan y utilizan nuevos métodos, T‑Mobile sigue adaptándose también, aumentando la inversión en protección contra robotextos a nivel de red.

Los clientes de T‑Mobile y Metro by T‑Mobile pueden descargarse la app Scam Shield en App Store o Google Play y tener a su alcance un panel con todas las herramientas antifraude de Scam Shield.

Este informe se basa en el análisis de T-Mobile de datos internos de Scam Shield. Scam Shield está disponible para los clientes de T-Mobile con servicio elegible y teléfono compatible. La activación del Bloqueo de llamadas fraudulentas podría bloquear llamadas deseadas; esta función se puede desactivar en cualquier momento. Para más información sobre Scam Shield, consulta es.t-mobile.com/news/_admin/customers/scam-shield. Síguenos en la sala de prensa oficial de T-Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com

1 Fuente: red de datos de T Mobile

