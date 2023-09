Informe de Segmento de Mercado de Best: Menos Eventos Catastróficos Significativos Limitan la Actividad de Reclamaciones para las Reaseguradoras Latinoamericanas

OLDWICK, N.J.–(BUSINESS WIRE)–El apetito limitado de las reaseguradoras globales por los negocios en América Latina ha creado oportunidades para las reaseguradoras nacionales y regionales, según un nuevo informe de AM Best.





El Informe de Segmentos de Mercado de Best, “Menos Eventos Catastróficos Significativos Limitan la Actividad de Reclamaciones para las Reaseguradoras Latinoamericanas,” es parte de la visión de AM Best’s sobre la industria global de reaseguro antes del Rendez-Vous de Septembre en Montecarlo. Informes adicionales, incluida la clasificación anual de AM Best de los 50 principales grupos de reaseguro mundial y análisis a profundidad de los mercados de valores vinculados a seguros, Lloyd’s, vida/pensiones, salud y reaseguro regional, están disponibles en Best’s Research.

Según el informe, las reaseguradoras globales han cambiado su enfoque hacia áreas menos propensas a catástrofes que América Latina o han dirigido su capital a regiones que justifican aumentos de precios. En los últimos cuatro años, los eventos severos en América Latina han sido mínimos y no han provocado grandes pérdidas aseguradas. La mayoría de las grandes reaseguradoras de la región también cuentan con un amplio capital disponible debido a una mayor retención por parte de las cedentes en medio del endurecimiento del mercado en 2021 y 2022.

“Dado este entorno, las reaseguradoras nacionales y regionales han aumentado su participación en capas inferiores de programas o han delegado la autoridad de suscripción a partes especializadas como los suscriptores y/o agentes facultados (MGA´s, por sus siglas en inglés),” dijó Elí Sánchez, director de análisis en AM Best. “Como resultado, estamos viendo nuevos nombres entrar en el espacio del reaseguro.”

La actividad de siniestros ha sido favorable para los ingresos de las reaseguradoras, según el informe. En diversos grados, muchas reaseguradoras calificadas han reportado mayor éxito al traducir las presiones inflacionarias en mejores precios. Sin embargo, muchos cedentes siguen renuentes, mientras que los mercados con baja penetración de seguros siguen luchando contra los crecientes costos del reaseguro.

En Brasil, las reaseguradoras nacionales con exposición internacional a catástrofes están recortando sus exposiciones catastróficas en línea con las tendencias mundiales. Sin embargo, sus acciones aún no se han traducido en ganancias de suscripción significativas o crecimiento de la capacidad. Sin embargo, las reaseguradoras locales admitidas y ocasionales vieron un crecimiento en el volumen de primas cedidas, lo que refleja la maduración del mercado de seguros y la creciente necesidad de dilución del riesgo. El número de reaseguradores locales se encontraba en 13 a finales de 2022, en comparación con nueve en 2009.

“Para la industria nacional de reaseguros de Brasil, el crecimiento de capital y la retención de negocios rentables siguen siendo clave,” dijó Ricardo Rodríguez, analista financiero en AM Best. “Al mismo tiempo, en un año de elecciones presidenciales y persistente inestabilidad global, es probable que los grupos reaseguradores encuentren dificultades para atraer capital de inversores y aumentar su capacidad.”

Los riesgos políticos siguen siendo un factor significativo para las reaseguradoras domiciliadas en países Latinoamericanos que se ven presionados por las necesidades de inversión en soberanos con una calidad crediticia en deterioro. Aunque todavía no se ha producido una fuga de compañías a domicilios menos riesgosos, es una consideración constante en las evaluaciones de riesgo internas de las empresas. El aumento de las tasas de interés podría ayudar a mejorar los ingresos netos de las reaseguradoras si la duración del portafolio también lo permite, dependiendo de la gestión de activos y pasivos.

Para acceder a la copia completa de este informe de segmento de mercado, por favor visita http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=335415.

Una discusión en video de este informe esta disponible en http://www.ambest.com/v.asp?v=globalrelatam823spanish.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros.

