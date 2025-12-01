Informe de Segmento de Mercado de Best: El segmento de seguros de vida de Colombia lidera el crecimiento del mercado; Las aseguradoras de no vida se enfrentan a crecientes riesgos de apalancamiento

OLDWICK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Colombia, que se destaca por ser uno de los mercados de seguros más desarrollados de América Latina, ha experimentado un crecimiento del mercado de seguros impulsado predominantemente por el segmento de vida, lo que sugiere un cambio en la dinámica, según un nuevo informe de AM Best.





El segmento de seguros de no vida representa una mayor proporción de participantes del mercado en Colombia y se ha beneficiado en los últimos años de la creciente demanda en las líneas comercial, de automóviles y de responsabilidad civil. Sin embargo, de acuerdo con el Informe de Segmentos de Mercado de Best, "Colombia's Insurance Market: Life Segment Leads Growth as Non-Life Faces Increasing Leverage Risks", el segmento de vida ha superado al segmento de no línea en volumen y crecimiento de primas. De 2020 a 2024, las primas de no vida aumentaron a 26 billones de COL desde aproximadamente 15 billones de COL; Aun así, las primas de vida aumentaron aún más fuertemente, superando los 30 billones de COL en 2024.

"El crecimiento de las primas de no vida en Colombia ha sido más estable, lo que refleja renovaciones de pólizas más frecuentes y capacidades de suscripción localizadas", dijo David Lopes, analista senior de la industria de AM Best. "El crecimiento de las primas de vida se estancó en 2023 debido a una mayor sensibilidad a los cambios económicos, pero se recuperó con fuerza en 2024, con un crecimiento que volvió a situarse en torno al 15%, reforzando su papel emergente como motor principal de la expansión del mercado".

Según el informe, las aseguradoras de no vida experimentaron un notable aumento del apalancamiento financiero, ya que la deuda creció más rápido que el capital y el superávit hasta casi igualar el nivel de capital de 8 billones de pesos en 2024, lo que llevó la relación deuda-capital cerca del 100%. Este elevado apalancamiento plantea preocupaciones en torno a la tolerancia al riesgo y puede invitar a un escrutinio regulatorio más estrecho si las ganancias o los colchones de capital se debilitan. Por su parte, el ratio de deuda sobre capital de las aseguradoras de vida se mantuvo en un nivel más moderado, del 55% para 2024.

El segmento de no vida también ha reducido su índice combinado en más de 40 puntos porcentuales en los últimos cinco años, hasta el 74% en 2024. Fue impulsado por una mejor gestión de siniestralidad, eficiencias de costos y realineación estratégica, mejorando la rentabilidad general y señalando fundamentos operativos más sólidos. Ambos segmentos siguen enfrentándose a retos en contra de la inversión, probablemente impulsados por la volatilidad del mercado, la subida de los tipos de interés y las pérdidas por valoración de las carteras de renta fija. El informe señala que, si los mercados financieros globales y locales experimentan resultados estables y una disminución en la inflación, ambos segmentos podrían beneficiarse de un repunte en el desempeño de la inversión, lo que, cuando se combina con una fortaleza de suscripción continua, posiciona a la industria para un crecimiento moderado y estable.

"Con los seguros de vida preparados para liderar la expansión del mercado, el mercado de seguros de Colombia parece estar entrando en una fase de crecimiento equilibrado, con una creciente resiliencia frente a los desafíos cíclicos y estructurales", dijo Lopes.

Para acceder a la copia completa de este comentario, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=360217.

