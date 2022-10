Informe de Segmento de Mercado de Best: AM Best Mantiene Perspectiva Negativa en el Mercado de Seguros de Colombia

México, Ciudad de México–(BUSINESS WIRE)–AM Best está manteniendo su perspectiva negativa para la industria de seguros en Colombia, debido principalmente a las desafiantes condiciones globales que continúan presionando la economía del país.

El nuevo Informe de Segmento de Mercado de Best, titulado “Perspectiva del Segmento de Mercado: Seguros en Colombia”, señala que, aunque las condiciones económicas en el país han mejorado en los últimos años, el desarrollo ha sido limitado por la propagación de COVID-19, así como a las medidas relacionadas con la pandemia. Además, Colombia depende de los sectores de hidrocarburos y minería, lo que lo hace vulnerable a cambios en los precios y la demanda mundial de materias primas.

A diciembre de 2021, el mercado asegurador de Colombia registró COP35.3 mil millones en primas, consolidando su posición como el cuarto mayor participante de la industria de seguros de América Latina, con un crecimiento interanual del 15.8%. A julio de 2022, la industria de seguros continúa creciendo un 20.4% interanual, aún con un resultado técnico negativo, pero con una ligera mejora en el caso de las líneas de negocio de daños. La siniestralidad sigue afectada por los impactos residuales de la pandemia y la inflación. El segmento de vida representa el 54% del total de primas emitidas y el segmento de no vida el 46%.

“Debido a las persistentes presiones inflacionarias, la tasa de interés actual alcanzó un nivel que no se veía desde la crisis de 2008” dijo Olga Rubo, analista financiero senior de AM Best. “Mayores tasas de interés afectan favorablemente los ingresos por inversiones, al cual los operadores con un componente fuerte de vida son particularmente sensibles”.

AM Best espera que el mercado asegurador de Colombia resista los desafíos actuales. Sin embargo, la pandemia y el daño resultante a la economía continuará perjudicando al segmento de manera considerable. AM Best continuará monitoreando el panorama económico, político y regulatorio, así como el impacto en la industria de seguros de Colombia.

Para acceder a la copia completa de este informe de segmento de mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=324929.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Contacts

Olga Rubo, FRM

Analista Financiero Senior

+52 55 1102 2720 ext. 134

olga.rubo@ambest.com

Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5159

christopher.sharkey@ambest.com

Al Slavin

Especialista en Comunicaciones

+1 908 439 2200, int. 5098

al.slavin@ambest.com