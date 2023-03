Informe de ACI Worldwide: Las mayores economías se ponen al día debido a la amplia adopción del crecimiento global de pagos en tiempo real

En 2022, se registraron 195 mil millones de transacciones de pago en tiempo real (PTR) a nivel global, un crecimiento interanual de un 63,2 % según el nuevo informe Prime Time for Real-Time 2023 de ACI Worldwide y GlobalData

India sigue siendo líder indiscutible en PTR -responsable del 46 % de todas las transacciones a nivel mundial- seguida por Brasil, China, Tailandia y Corea del Sur

Los gobiernos y legisladores globales están adoptando medidas para impulsar la adopción de PTR como un camino hacia el crecimiento económico y una mayor inclusión financiera

Para 2027, se estiman 511,7 mil millones transacciones en tiempo real a nivel global, lo que representa una tasa compuesta de crecimiento anual ( compound annual growth rate , CAGR) en el período entre 2022 y 2027 de un 21,3%.

, CAGR) en el período entre 2022 y 2027 de un 21,3%. Para 2027, se espera que las PTR sean responsables por un 27,8% de todos los pagos electrónicos a nivel mundial.

India sigue siendo líder indiscutible en PTR, con 89,5 mil millones de transacciones en 2022 y una tasa de crecimiento de 76,8% año a año. India fue responsable de un 46% de todas las transacciones en tiempo real a nivel global en 2022.

Brasil fue el tercer mercado de PTR de más rápido crecimiento en 2022, con un crecimiento interanual de un 228,9%, y se encuentra en segundo lugar en transacciones, con 29,2 mil millones en 2022, lo que representa un 15% de todas las transacciones en tiempo real a nivel global.

China, Tailandia y Corea del Sur ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente, en la lista de los principales mercados de PTR, con transacciones de 17,6 mil millones, 16,4 mil millones y 8 mil millones, respectivamente, en 2022.

Los gobiernos y legisladores están prestando cada vez más atención a la aceptación de los consumidores

Dado que los consumidores y las empresas de todo el mundo exigen maneras de pago más eficientes, rápidas y económicas, la aceptación comercial de PTR, así como la adopción por parte de consumidores y empresas se está intensificando. El informe Prime Time for Real-Time de este año analiza las transacciones PTR per cápita por mes por primera vez, y resalta la manera en que los consumidores y las empresas utilizan PTR de manera más activa:

Bahréin, un país de tan solo 1,5 millones de habitantes, prevé tener el nivel más alto de adopción de PTR por parte de los consumidores para 2027, con una proyección de 83,3 transacciones PTR per cápita por mes.

Se espera que los consumidores de Brasil (#2) y Tailandia (#3) realicen 51,8 y 43,6 transacciones PTR por mes, respectivamente, para 2027.

Está previsto que cuatro países europeos -Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Finlandia- se encuentren entre los diez países principales en adoptar PTR por parte del consumidor para 2027.

Se prevé que el Reino Unido, el Canadá, los EE. UU., Alemania, Francia e Italia – todas dentro de las diez mayores economías a nivel global, según el PBIi– se coloquen en el 17o, 19o, 33o, 34o, 35o y 42o lugar, respectivamente, debido a la adopción por parte de los consumidores para 2027.

“El informe de este año resalta el crecimiento acelerado en la adopción de pagos en tiempo real por parte de consumidores y empresas cuando las condiciones son adecuadas”, expresó Craig Ramsey, director global de pagos en tiempo real y operaciones bancarias, ACI Worldwide. “Los países punteros en la tabla clasificatoria -Bahréin, Brasil y Tailandia- han tenido una adopción relativamente reciente de pagos en tiempo real. La colaboración concertada del sector y las normativas gubernamentales, la amplia adopción por parte de los comerciantes, el fuerte reconocimiento de nuevas modalidades de pago, tales como las billeteras digitales, han brindado la combinación perfecta para el sólido crecimiento en estos mercados”.

Los gobiernos y legisladores de otros países están empezando a prestar atención y han lanzado iniciativas para replicar el éxito de los mercados de PTR más avanzados.

La Comisión de la UE ha propuesto una reglamentación de las transacciones PTR en los 27 estados miembro. El Reino Unido se ha embarcado en su programa New Payments Architecture (Arquitectura de Nuevos Pagos), que está destinado a modernizar los caminos de PTR del país. En los EE. UU., la Reserva Federal anunció recientemente la fecha de lanzamiento de su servicio FedNow largamente esperado para expandir el acceso a transacciones PTR en los Estados Unidos – un evento de gran importancia en un mercado en que los legisladores tienden a inclinarse a no intervenir.

“Los pagos en tiempo real son el futuro de las economías digitales modernas. Los gobiernos y legisladores de todo el mundo están empezando a comprender esto y cada vez los ven más como un trayecto hacia el impulso del crecimiento económico y la inclusión financiera”, expresó Thomas Warsop, presidente interino, y presidente y director ejecutivo de ACI Worldwide.

“Los pagos en tiempo real ayudarán a garantizar la competitividad de los bancos y de prestadores de servicios financieros. Eliminan la fricción de los pagos, contribuyen a una mayor liquidez y, en última instancia, aumenta la adhesión del cliente. Complementan la propuesta digital holística de las instituciones financieras modernas.

Los bancos deberían evaluar si están verdaderamente maximizando los caminos del pago en tiempo real en su mercado. En última instancia, el grado al cual ellos hacen que el pago en tiempo real sea parte de su oferta es una decisión estratégica. Sin embargo, parece ser cada vez más claro que limitar su compromiso al mínimo también implique limitar su participación potencial del mercado de pagos futuros”, concluyó Warsop.

Datos destacados regionales

América del Norte: El lanzamiento de julio de FedNow en EE. UU. será un importante catalizador del crecimiento

Se espera que las transacciones PTR crezcan en América del Norte de 3,9 mil millones en 2022 a 13 mil millones para 2027, una CAGR de un 27,3%. Si bien en la actualidad, América del Norte es responsable de tan solo un 2 % de todas las PTR a nivel global, tiene el potencial de desarrollarse en una región de crecimiento extremadamente alto en el futuro.

Como una proporción de pagos electrónicos, se prevé que las PTR sean tan solo de un 5% para 2027 en América del Norte, menores que en otras regiones del mundo: Europa (13%), Asia Pacífico (APAC: 12%), Oriente Medio, África y Sudeste asiático (MEASA: 79%) y América Latina (LATAM: 56%).

La adopción del consumidor, medida como transacciones per cápita por mes fue baja en toda la región en 2022. Los Estados Unidos y el Canadá se clasificaron 33 o y 19 o , respectivamente, a nivel mundial.

y 19 , respectivamente, a nivel mundial. La adopción del monedero móvil es sólida y crece con rapidez, y el 45% de los consumidores tenían o usaron un monedero móvil en 2022, en comparación con un 38% en 2021 y solo un 13% en 2018.

Las tasas de fraude global siguen estables, dado que un 28% de consumidores informaron haber sido víctimas de fraude en 2022, en comparación con un 26% en 2021. Las estafas de ingeniería social y ataques informáticos de cuentas de monederos digitales son los únicos tipos de fraude que crecieron de 2021 a 2022, debido ambas a la creciente adopción de pagos digitales y a la evolución correspondiente de las tácticas de los estafadores.

El lanzamiento de FedNow en EE. UU. en julio de 2023 podría ser un importante catalizador para la adopción de PTR. Expandirá el acceso a PTR de los bancos más pequeños y contará con nuevos servicios desde el primer día, tales como Request for Pay (solicitud de pago).

Europa: Cambio importante en el horizonte con la nueva orden de PTR en UE

Se espera que las transacciones PTR en Europa crezcan de 13,2 mil millones en 2022 a 34,2 mil millones para 2027, con una CAGR del 21%.

Cuatro países europeos se encuentran entre los diez principales a nivel global debido a la adopción por parte del consumidor para 2027: Países Bajos, Suecia, Finlandia y Dinamarca.

Los monederos móviles son cada vez más populares, y el 41% de los consumidores tenían o usaron un monedero móvil en 2022, en comparación con un 31% en 2021 y un 12% en 2018.

Las tasas de fraude global están estancadas o en disminución. Sin embargo, las estafas de ingeniería social asociadas con el fraude de pagos “push” autorizados (Authorized Push Payment, APP) están en alza.

Hay un cambio importante en el horizonte. La Comisión de la UE ha propuesto una reglamentación de PTR en los 27 estados miembro, por la cual los bancos deben ofrecer pagos instantáneos al mismo costo o menor que las transferencias de crédito estándar. La ley propuesta alteraría el mercado de manera significativa, dado que en este momento los cargos de hasta EUR 1,50 son comunes para los pagos instantáneos.

LATAM: Principal mercado en crecimiento y Brasil es el líder claro en materia de adopción y crecimiento

LATAM es una de las principales regiones de crecimiento a nivel global. Se espera que las transacciones PTR crezcan de 33 mil millones en 2022 a 119,5 mil millones para 2027, una CAGR de un 29,3%. Se estima que la región tendrá una de las proporciones de transacciones PTR más altas para 2027 (56%). Brasil se ha convertido en un importante protagonista mundial en materia de PTR y es responsable por el 90% del volumen de transacciones PTR en la región, gracias a la fuerza del PIX. Brasil fue el segundo mercado más grande del mundo en volumen de transacciones PTR en 2022. Brasil es segundo en la adopción del consumidor de la modalidad PTR a nivel global, después de India. La mayoría de su población tiene acceso al servicio de PIX mediante dispositivos móviles, y se espera que Brasil tenga 52 transacciones PTR per cápita por mes para 2027.

Los monederos móviles han superado a la masa crítica en la región, y el 65% de los consumidores tenían o usaron un monedero móvil en 2022, en comparación con un 58% en 2021 y un 15% en 2018.

Han aumentado las estafas de ingeniería social asociadas con el fraude de pagos “push” autorizados (Authorized Push Payment, APP) y comprenden un 27% de los incidentes de fraude reportados en LATAM en 2022, frente a un 16% en 2021. Los datos de tarjetas robados en línea cayeron de un 20% a un 13% en el mismo período.

Los mercados en crecimiento para prestar atención en LATAM incluyen México que, por primera vez, está entre los principales mercados de PTR del mundo (#9), así como también Perú, Argentina y Colombia, que están en la lista de los diez principales mercados de crecimiento del mundo.

APAC: Lidera el mundo en materia de iniciativas transfronterizas de tiempo real

APAC es uno de los mercados de PTR más innovadores. Los servicios avanzados fáciles de usar para el usuario y con funciones tales como los pagos de código de QR y las experiencias nativas en móviles están impulsando la adopción en toda la región.

Se espera que los volúmenes de transacciones PTR crezcan en la región de 49,2 mil millones en 2022 a 96,7 mil millones para 2027, una CAGR de un 14,1%, aún cuando los países de APAC se encuentran en distintos estadios de la implementación de pagos en tiempo real.

Indonesia es el último país importante en la región en adoptar PTR y se anticipa un rápido crecimiento de pagos en tiempo real a una CAGR de 81,9 % entre 2022 y 2027.

La mayoría de los países de APAC han implementado planes de pagos en tiempo real durante algunos años. El crecimiento proyectado a cinco años continua y está acelerándose con una CAGR para Malasia a 19,7%, las Filipinas a un 18,7%, Singapur a un 18,3% y Australia a un 16,3%. Este robusto crecimiento está impulsado por lanzamientos regulares de nuevos productos por parte de estos planes.

Los gobiernos y los bancos centrales de la región de APAC desempeñan un papel clave en la adopción. Hubo un fuerte impulso por parte de los gobiernos de los países de APAC, especialmente en Indonesia y Malasia, para la adopción de PTR que está permitiendo que la industria adopte pagos digitales.

Ya están en funcionamiento varias integraciones de PTR transfronterizas entre los países de APAC y hay más en desarrollo.

Los consumidores de APAC son los usuarios más ávidos de los monederos móviles, y ocho de los diez países principales para la adopción del monedero móvil en esa región.

MEASA: Mercado de más rápido crecimiento a nivel global gracias al dominio de la India

MEASA es un gran mercado de PTR diverso, e India es el líder indiscutible en PTR del mundo, el Oriente Medio es una de las regiones de más rápido crecimiento, y África es el mercado de crecimiento clave para tener en cuenta.

La región realizó 95,7 mil millones de transacciones PTR en 2022, principalmente gracias al papel dominante de India. Se espera que las transacciones PTR crezcan a 250 mil millones para 2027, una CAGR de un 21,2%.

En 2022, un 46% de todas las transacciones PTR globales se originaron en la India. Los volúmenes alcanzaron una nueva alza de 89,5 mil millones en 2022, lo que representa un 81% de los pagos electrónicos realizados en India. Se prevé que esta cifra crezca a una CAGR de 21,3% entre 2022 y 2027.

El Oriente Medio es el mercado PTR de más rápido crecimiento mundialmente. Se espera que las transacciones PTR crezcan de 675 mil millones en 2022 a 2,6 mil millones para 2027, una CAGR de un 30,6%. En la actualidad, Arabia Saudita es el mercado de PTR más grande de Oriente Medio, seguido por Bahréin. Bahréin es el líder global en la adopción del consumidor. Se anticipan 84 transacciones PTR per cápita por mes para 2027. Los gobiernos y legisladores del Oriente Medio están estableciendo nuevas reglas para la adopción. Se espera que varios países -entre los que se incluyen, los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Omán- pronto lancen planes locales de transacciones PTR con funciones innovadoras y que los servicios de superposición estén altos en la agenda.

Nigeria es uno de los diez principales mercados de PTR a nivel global, y Sudáfrica es el segundo mercado más grande de África, habiendo lanzado PTR en marzo de 2023. Este amplio continente de rápido crecimiento está lleno de oportunidades para las PTR y muchos países africanos planifican desarrollar y lanzar planes locales de PTR.

Inside Real-Time de ACI

Este año, lanzamos Inside Real-Time -una flamante plataforma de medios de comunicación multicanal- como la guía definitiva y la fuente a la cual recurrir para las historias sobre PTR del mundo, que incluye contenido exclusivo que explora los últimos desarrollos y oportunidades en el mundo de las PTR y el modo en que el tiempo real está empoderando a los consumidores, comerciantes, empresas y bancos. El informe Prime Time for Real-Time de ACI es el cimiento de esta nueva plataforma.

Acerca de ACI Worldwide

ACI Worldwide es una empresa líder mundial en software de pagos en tiempo real de misión crítica. Nuestras soluciones de software contrastadas, seguras y escalables permiten a las principales corporaciones, empresas de tecnología financiera y disruptores financieros procesar y gestionar pagos digitales, impulsar pagos omnicomerciales, presentar y procesar pagos de facturas y manejar fraudes y riesgos. Combinamos nuestra presencia global y local para impulsar la transformación digital en tiempo real de los pagos y el comercio.

