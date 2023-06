“Informante” revela que Estados Unidos posee naves extraterrestres “intactas”

Un exmiembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial aseguró que sí existen los extraterrestres y que vehículos de origen exótico no humano han aterrizado o se han estrellado en la Tierra.

La noticia llega a pocos días que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) hizo su primer anuncio oficial sobre la existencia de objetos voladores no identificados (ovnis) y la vida extraterrestre.

Mientras la NASA señaló que no se cuenta con pruebas exactas sobre la existencia de los seres de otros planetas, este veterano de la Fuerza Aérea sostiene que sí existen.

“En este punto, realmente no tenemos ningún dato explícito que sugiera que hay una conexión entre los objetos no identificados y la vida extraterrestre”, dijo el científico de la NASA David Grinspoon.

Según David Charles Grush, el gobierno le negó acceso a un programa de recuperación de materiales que incluía evidencias físicas de naves espaciales y hasta politos muertos. “Naturalmente, cuando recuperas algo que ha aterrizado o se ha estrellado. A veces te encuentras con pilotos muertos y lo creas o no, tan fantástico como suena, es verdad”.

“Son vehículos técnicos de recuperación de origen extraterrestre, llámenlo nace espacial si quieren, vehículos de origen exótico no humano que han aterrizado o se han estrellado”, dijo el experto.

Este exfuncionario que asegura que sí existen los extraterrestres, cuenta con 14 años de experiencia como miembro de la Agencia Geoespacial y de la Oficina Nacional de Reconocimiento.

Grush recurrió a la prensa luego que proporcionó un informe con datos clasificados para el inspector general del Departamento de Defensa. Desafortunadamente, su identidad fue revelada y ahora denuncia represalias.

Ross: We have spacecraft from another species?

David: We do. Yeah.

