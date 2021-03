Infor y C3 AI Forman una Asociación Estratégica para Ofrecer Aplicaciones Industriales Escalables de IA Empresarial

Una amplia alianza diseñada para ofrecer un rápido desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial a todas las industrias

REDWOOD CITY, California, y NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–C3 AI (NYSE: AI), proveedor líder de software de IA empresarial, e Infor, líder en tecnología de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) en la nube, anunciaron hoy una amplia alianza estratégica diseñada para expandir conjuntamente las soluciones de inteligencia artificial (IA) de clase empresarial a las industrias aplicables para ampliar las capacidades nativas de aprendizaje automático de Infor. Esto le permitirá a Infor explorar la expansión de sus ofertas de la industria en escenarios límite y analizar formas de proporcionar capacidades más profundas más allá de las ofertas estándar de Infor.

Infor planea comercializar, licenciar e implementar las soluciones prediseñadas de C3 AI a sus clientes bajo la marca Infor y explorar nuevas soluciones utilizando C3 AI® Suite. Infor y C3 AI esperan aprovechar las carteras digitales existentes de ambas empresas para colaborar en nuevas aplicaciones integradas de IA empresarial que puedan dar soporte a necesidades específicas de la industria. El enfoque inicial será el mantenimiento predictivo que rodea a los sistemas de Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT), con el objetivo de proporcionar una estrategia de mantenimiento más proactiva y precisa dentro de la solución de administración de activos empresariales (Enterprise Asset Management, EAM) de Infor. La asociación está estructurada de manera que permita la exploración de otras verticales y está diseñada para complementar las tecnologías de plataforma existentes de Infor en materia de análisis avanzado e inteligencia integrada.

“C3 AI ofrece una increíble variedad de conocimientos de dominio y experiencia en IA para ayudar a expandir nuestros límites”, afirmó el director ejecutivo de Infor, Kevin Samuelson. “Mediante el aumento de nuestra actual cartera de productos de Infor con aplicaciones de IA prediseñadas de C3 AI que se ejecutan de forma nativa en la nube, podemos ampliar la cartera de casos de uso de Infor y posicionar aún más a Infor para capitalizar la era cognitiva. Esta alianza combinará la experiencia en el sector de Infor y la estabilidad de las tecnologías de plataforma con las importantes capacidades de IA de C3 AI para que nuestros clientes puedan beneficiarse de las soluciones de IA empresarial más avanzadas”.

“Infor proporciona la planificación de recursos empresariales, la experiencia en la cadena de suministro y la plataforma de datos, mientras que C3 AI aporta la arquitectura abierta y basada en modelos de C3 AI Suite, que puede reducir el tiempo, la complejidad y el costo del desarrollo y la implementación de aplicaciones de IA empresarial a escala”, afirma Thomas M. Siebel, director ejecutivo de C3 AI. “Esta alianza está perfectamente posicionada para acelerar la entrega de soluciones de IA empresarial escalables y específicas para el sector. Creemos que la alianza entre Infor y C3 AI proporcionará un complemento útil y sólido para miles de clientes y posibles clientes”.

“Infor sigue desempeñando un papel clave en la transformación de Koch, con su tecnología habilitante, en casi todas las unidades de negocio y la industria en la que operamos”, mencionó Jim Hannan, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de empresas de Koch Industries, Inc. “La incorporación de la experiencia de C3 AI permite a Infor proporcionar mejor información predictiva en tiempo real, aumentar los ingresos y la satisfacción del usuario final, y mejorar los procesos operativos y de cumplimiento críticos. La alianza permitirá a los clientes de Infor, entre los que se encuentra Koch, aprovechar su inversión actual en las aplicaciones de Infor y, al mismo tiempo, acelerar su paso a la nube y adoptar la IA empresarial”.

Acerca de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) es un proveedor de software de inteligencia artificial empresarial líder en la aceleración de la transformación digital. C3 AI ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, una plataforma para el desarrollo, la implementación y operación de aplicaciones de IA a gran escala; C3 AI Applications, una cartera de aplicaciones de IA de software como servicio (Software as a Service, SaaS) específicas del sector; C3 AI CRM, un conjunto de aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management, CRM) específicas del sector diseñadas para la IA y el aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, una solución de IA sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas empresariales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Para obtener más información, visite www.c3.ai

Acerca de Infor

Infor es un líder mundial en productos de software empresarial en la nube especializado por industria. El software de Infor, que proporciona aplicaciones empresariales de misión crítica a 67 000 clientes en más de 175 países, está diseñado para ofrecer más valor y menos riesgo, con ventajas operativas más sostenibles. Capacitamos a nuestros 17 000 empleados para que aprovechen su profunda experiencia en la industria y utilicen conocimientos basados en datos para crear, aprender y adaptarse rápidamente a fin de resolver los nuevos retos empresariales y sectoriales. Infor se compromete a proporcionar a sus clientes herramientas modernas para transformar sus negocios y acelerar su propio camino hacia la innovación. Para obtener más información, visite www.infor.com.

