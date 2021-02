Influencer se despoja de sus carros y decide rifarlos para comprar oxígeno a víctimas del Covid

México.- Un joven decidió despojarse de sus dos carros por medio de una rifa con el objetivo de comprar tanques de oxígeno para las víctimas del coronavirus.

El influencer confirmó en su cuenta de Facebook su decisión de rifar los automóviles y pidió a sus seguidores no criticarlo por su idea de rifarlos.

Según el joven, identificado como Scott Adrián Moreno, lo más importante por el momento es ayudar a las personas que lo necesitan y es por medio de tanques de oxígeno que lo está haciendo.

El posteo del youtuber mexicano anunciando su decisión de despojarse de sus vehículos y rifarlos para una obra de caridad se viralizó rápidamente, traspasando las fronteras de la nación.

‘La situación está muy culey, ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio, así que tengo dos carros y he tomado la decisión de rifarlos, ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien’, dijo en un video.

La publicación fue realizada el martes y este viernes y había alcanzando 52 mil reacciones, más de seis mil compartidos y cientos de comentarios.

De acuerdo con Scott, los tanques de oxígeno que obtendría con los fondos ya están comprometidos con las familias y que al momento de la entrega se hará viral por medio de sus redes.

Hace unos meses, una joven de 16 años de edad conmovió a la opinión pública por su acción de amor, al despojarse a su hermosa cabellera por comprarle un tanque de oxígeno a su abuelo que se encuentra grave por complicaciones del coronavirus.

‘A mí siempre me ha gustado tener mi cabello largo, creo que físicamente es lo más hermoso de mí, lo cuidaba mucho’, dijo la joven al relatar lo que significó despojarse de su cabello.

La jovencita relató que contactó a una sala de belleza que le ofreció más de dos mil pesos por el cabello, dinero con el cual compró el tanque de oxígeno.