Influencer enfrenta cárcel por bailar sobre bandera de Turquía

Una joven influencer podría enfrentar hasta tres años de cárcel luego de bailar sobre la bandera de Turquía y compartir el video en sus redes sociales, desatando la indignación de miles de usuarios y reavivando el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el respeto a los símbolos patrios.

Las autoridades turcas arrestaron a la chica tras identificarla en el video viral, donde se la ve bailando sobre una bandera turca extendida en el suelo en un área pública de Estambul.

Según la legislación de ese país, profanar o faltar el respeto a símbolos nacionales como la bandera puede considerarse un delito grave, por lo que enfrenta serios cargos por “insultar a la bandera turca”.

El incidente dejó expuesta la tensión entre quienes defienden la libertad de creación en plataformas digitales y aquellos que demandan un trato sagrado hacia los emblemas nacionales.

Medios locales y organizaciones internacionales han advertido que este tipo de delitos pueden acarrear fuertes consecuencias judiciales en Turquía, país donde el nacionalismo es muy acentuado.

El caso recuerda la importancia que muchos países otorgan a sus símbolos y cómo, en ciertos contextos, acciones que buscan viralizarse pueden tener fuertes repercusiones legales.