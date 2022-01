Infectarse de coronavirus antes o después de la vacunación crea “superinmunidad”

La revista Science Immunology publicó un estudio que demuestra que contagiarse de coronavirus antes o después de vacunarse crea una “superinmunidad”.

De acuerdo con los expertos, no hay ninguna diferencia entre infectarse de coronavirus antes o después de la inmunización.

“En cualquiera de los dos casos, se obtiene una respuesta inmunitaria muy robusta, sorprendentemente alta”, señala el estudio.

Lo anterior, significa que la “superinmunidad” se da por la mejora de la respuesta inmune que produce la vacuna, generando anticuerpos neutralizantes más fuertes.

La Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón, desarrolladora del análisis, confirma que no hay diferencia entre infectarse y luego vacunarse o vacunarse y luego infectarse.

“En cualquiera de los dos casos, se obtendrá una respuesta inmunitaria muy, muy robusta, sorprendentemente alta”, dijo el investigador Fikadu Tafesse.

Se estima que los anticuerpos se vuelven al menos 10 veces más potentes, creando la “superinmunidad”.

Aunque el estudio se realizó antes de la aparición de la variante ómicron se estima que la respuesta inmunitaria sea la misma.

Los científicos revelaron que los resultados son el producto del reclutamiento de 104 personas vacunadas con diferentes dosis.

Los voluntarios fueron divididos en tres grupos: 42 que se vacunaron sin ninguna infección, 31 vacunados después de la infección y 31 que contrajeron la infección tras la vacunación.

La “superinmunidad” se comprobó por medio de la sangre los participantes, la cual fue expuesta a tres variantes del virus.

“Estos resultados, junto con nuestro trabajo anterior, apuntan a que el SARS-CoV-2 puede convertirse en una infección endémica mayormente leve, como una infección estacional de las vías respiratorias, en lugar de una pandemia mundial”, respalda otro estudio desarrollado por Marcel Curlin.

Just published @SciImmunology

2 paths to Covid "super immunity"

—Prior Covid and a vaccine dose

—Breakthrough vaccine infectionhttps://t.co/uwld7hZd0G@TheTafesseLab @OHSUSOM

(both superior to 💉💉but missing is a comparison with 3rd dose vaccine) pic.twitter.com/OBe6C9iRcx

— Eric Topol (@EricTopol) January 25, 2022