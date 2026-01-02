Indonesia no tolerará la fornicación y el adulterio: penas de cárcel de hasta un año

Indonesia ha sorprendido a la comunidad internacional tras la aprobación de una nueva normativa que establece la prohibición de la fornicación y adulterio, castigando con prisión a quienes sean sorprendidos en este tipo de vínculos.

Además, la ley sanciona a quienes critiquen al gobierno o difundan noticias consideradas falsas, generando preocupación en materia de derechos humanos y libertad de expresión.

Endurecimiento de sanciones y preocupaciones sociales

La disposición legal contempla penas de cárcel para toda persona que mantenga relaciones íntimas fuera del matrimonio, fornicación y adulterio, una medida que revive debates sobre la privacidad y las normas sociales.

Abogados y organizaciones no gubernamentales advierten sobre el impacto negativo que puede tener en la vida privada de las personas y en el sistema penitenciario.

Junto con estas reglas, se prohíbe expresamente criticar al gobierno o compartir información no verificada.

Esta parte de la ley ha sido señalada por expertos internacionales y activistas de derechos humanos como una amenaza directa a la libertad de información y a la crítica política, dos pilares fundamentales en cualquier sociedad democrática.

Según reportes de Human Rights Watch, restricciones similares en otros países han generado un clima de autocensura y temor.

La comunidad internacional, organismos de derechos humanos y sectores opositores ya han manifestado su rechazo a esta normativa, solicitando su revisión e incluso la intervención de instancias multilaterales para garantizar el respeto a los derechos.