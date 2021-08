Indignante: Captan a vendedor ambulante mezclando su orina con el agua para preparar sus productos

India.- Las fotografías de un vendedor ambulante mezclando su orina con el agua que usaba para preparar sus productos ha genero indignación en las redes sociales y traspasado las fronteras de la nación.

Muchos usuarios han utilizado las imágenes para generar conciencia sobre el consumo de comida callejera, una actividad bastante común en las ciudades de Latinoamérica.

De acuerdo con la persona que publicó las imágenes, el vendedor ambulante fue captado en una de las calles de Guwahti, donde ofrece Panis Puris, un bollo tradicional y bastante conocido entre los chefs callejeros de la India.

“Hombre fue captado usando cl mismo recipiente con el que vierte agua en la preparación del bollo para orinar”, informaron medios locales que replicaron la noticia.

En el video del usuario Mamun Khan se ve claramente como el hombre orina y luego verte sus orines en el agua que usa para hacer los panes, algo catalogado como indignante por los clientes.

La publicación ha generado polémica por tratarse de un vendedor ambulante que pone en peligro la salud de sus clientes mezclando su orina en el producto que elabora.

“Un vendedor ambulante (pani puri saller) ha sido arrestado en Guwahati después de que se hiciera viral un video en el que mezclaba su orina con agua y usaba el mismo agua en los Pani Puri”, dice la publicación.

Se informó que las autoridades sanitarias del país tomarán acciones legales, mientras que algunos usuarios han solicitado evitar comprarle al hombre.

Shocking!A street vendor(pani puri saller) has been arrestd in Guwahati after viral a sensational video in which he mixed his urine with water and using the same Water in Pani Puri.#ViralVideo #Guwahati @ABPNews @ANI @the_viralvideos @ViralPosts5 @indiatvnews @TheQuint @SkyNews pic.twitter.com/ncekjhMeh1

— Mamun Khan (@Mk817Khan) August 20, 2021