Indignado por la negligencia de la gente ante el covid-19, médico entrega su renuncia

Argentina.- Un médico indignado tomó la determinación de renunciar a su guardia luego de atender a 12 personas con síntomas de coronavirus en un día.

Con notoria frustración, el galeno tras notificar su dimisión fue claro al decir sus motivos, responsabilizando a la ciudadanía que no ha tomado en serio el contagio.

‘No voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio’, manifestó el indignado doctor.

Aseguró estar cansado de la situación y relató que pasó siete horas en la guardia y durante ese tiempo atendió a 12 pacientes con sintomatología.

“Son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de Covid. Más las urgencias, más la necesidad de atender toda la población de San José”, manifestó en sus redes sociales el galeno que lleva 40 años ejerciendo su profesión.

A renglón seguido, confirmó que su renuncia tras 40 años de ejercer la medicina fue porque la gente no toma conciencia de la situación, lo que lo ha indignado hasta tomar la decisión.

‘La gente se sigue juntando, no tienen consciencia de lo que está pasando y la gente de Salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio’, acotó.

Recordó que cientos de médicos y enfermeras han muerto al exponerse al contagio por personas irresponsables que no dejan de exponerse.

El coronavirus ha provocado en el mundo 1,900,000 muertes, siendo Brasil, México y Argentina las naciones con mayor contagio en la región latinoamericana.