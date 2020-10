Indignación luego que mujer pidiera quitar a su hijastro de foto familiar

Australia.- Usuarios de las redes sociales han expresado su indignación luego que una mujer pidiera a diseñadores quitar a su hijastro de una fotografía familiar para luego subirla como fotografía de perfil de Facebook.

La acción que ha causado indignación se registró en Australia, cuando Natalie Arriete, hizo el inusual pedido en un grupo denominado Photoshop Fair Connection.

De inmediato el posteo y la imagen de la mujer se viralizó no solo a nivel local, sino internacional, esgrimiendo la actitud de la fémina en contra de su hijastro.

‘¿Alguien puede quitar al niño del centro?’, escribió la mujer al adjuntar la fotografía en la plataforma digital, en la cual salen tres niños y dos adultos.

El pequeño, sale sonriendo en la fotografía sin sospechar que horas después iban a solicitar ser borrado de la imagen.

La mujer ofreció el pago de 10 dólares, trato que logró concretar con uno de los diseñadores que quitó a su hijastro de la fotografía.

‘Una vez obtuvo lo que deseaba, cambió su foto de perfil de Facebook con la foto en la que no sale su hijastro’, cita la información de los medios locales.

El usuario WadeCross hizo viral la historia, indicando que al ver la acción de la mujer se le hizo un nudo en la garganta.

“Puede que tenga algo que ver con esta situación en particular, pero este niño (el de la foto) podría vivir conmigo y estaría en cada foto que tome para el resto de mi vida”, agregó.

Muchos usuarios han calificado de vergonzoso y repugnante la acción de la mujer en contra de su hijastro.

The lump in my throat after seeing this will never go away 🙁 pic.twitter.com/cPiOLn5STV

— WadeCross (@WadeCrosss) October 9, 2020