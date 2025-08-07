India desafía los aranceles de Trump y los califica de injusto e irracionales 

La reciente declaración de Narendra Modi, primer ministro de India, ha sacudido el escenario internacional: aseguró estar “dispuesto a pagar un alto precio” por defender los intereses de India ante la escalada de aranceles impuesta por Estados Unidos.

La frase subraya la dureza de la postura india frente a lo que considera medidas injustas que amenazan la economía nacional.

Esta actitud ha elevado la tensión comercial entre dos de las principales potencias económicas del mundo.

La disputa se intensificó luego de que Estados Unidos anunciara aranceles adicionales a varios productos indios, afectando sectores clave como siderurgia, agricultura y tecnología.

Modi, durante un reciente evento mediático, reiteró que su gobierno priorizará la defensa de la industria y los trabajadores locales, aunque eso implique “costos significativos”.

Según el mandatario, “la soberanía económica de India está en juego” y no dudará en tomar decisiones firmes, incluso si su país debe asumir sacrificios importantes.

Impacto en la economía de India y reacciones internacionales

Expertos advierten que una guerra comercial prolongada podría impactar negativamente en el crecimiento económico de India. Sin embargo, el mensaje de Modi refuerza un sentimiento nacional de autosuficiencia y unidad.

El gobierno estadounidense, por su parte, respalda los aranceles como una medida legítima para proteger su propia economía.

Este conflicto recuerda a episodios recientes en América Latina, donde países como México también han enfrentado presiones comerciales de Washington.