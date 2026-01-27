India activa alerta epidemiológica por nuevo brote del virus Nipah

Las autoridades sanitarias de la India activaron este lunes una alerta epidemiológica tras confirmar un nuevo brote del virus Nipah, una enfermedad altamente letal. Hasta ahora se han registrado al menos dos casos positivos, lo que llevó a las autoridades a poner bajo vigilancia sanitaria a cerca de 190 personas que tuvieron contacto directo con los pacientes infectados.

Según informó el subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, los contactos identificados fueron enviados a cuarentena preventiva, mientras que aquellos que presentaron síntomas ya fueron sometidos a pruebas diagnósticas. Las autoridades señalaron que, por el momento, no se han detectado más contagios confirmados.

Ante la situación, el Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) emitió una circular técnica y activó los protocolos de emergencia. El documento detalla las características del virus Nipah, sus vías de transmisión y las medidas urgentes que deben adoptarse para contener su propagación y proteger a la población.

Las autoridades sanitarias continúan monitoreando de cerca la evolución del brote y han pedido a la ciudadanía mantener la calma, reforzar las medidas de higiene y reportar de inmediato cualquier síntoma sospechoso.